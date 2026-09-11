¿Qué fue lo que cayó del cielo en el Cerro Catedral que muchos confundieron con telgopor?

El cielo de Bariloche se torna de un color gris durante el invierno o los meses de frío. Recientemente se viralizó un video en el que turistas que bajaban por las aerosillas del Cerro Catedral observaron que del cielo caía algo que no parecía nieve, sino una especie de bolita blanca muy similar al telgopor.
Estas bolitas que caían del cielo no eran de plástico ni mucho menos: estaban formadas por hielo y forman parte de un fenómeno meteorológico muy común.
¿Qué cayó del cielo en el Cerro Catedral en Bariloche?
Esas pequeñas bolas blancas bien formadas que caían del cielo y que suelen caer en temporadas invernales reciben el nombre de graupel. No son de telgopor ni mucho menos y es un fenómeno muy común.
El graupel es una precipitación formada por pequeñas bolitas blancas blandas de hielo que se rompen fácilmente cuando las tocamos.
Estas bolitas que caen del cielo como la nieve o la lluvia se forman cuando las gotas de agua muy frías que están en la atmósfera se congelan sobre una superficie de cristales de nieve y comienzan a caer.
De este proceso salen unos gránulos opacos, blancos, compactos pero blandos que miden entre 2 y 5 milímetros de diámetro.
Este fenómeno del cielo es completamente inofensivo, no daña vehículos ni superficies ni golpea fuerte porque es liviano.
¿Qué diferencia tiene el graupel con el granizo y la nieve?
El graupel, la nieve y el granizo tienen en común que caen del cielo, pero su formación depende de condiciones diferentes.
El granizo es mucho más duro y compacto, mientras que el graupel es más blando, frágil y se desarma. El granizo se forma en nubes de tormenta muy altas donde las gotas de agua se congelan completamente.
La nieve cae en copos cristalinos; no tiene forma esférica como el graupel. La nieve se forma cuando el vapor de agua de las nubes se congela a temperaturas de 0°C o menos y se une en pequeños cristales de hielo que caen a la tierra.
Para que el graupel caiga del cielo, se tiene que producir un aire polar en altura, gotas de agua sobreenfriadas y contacto o congelamiento entre cristales de hielo y la nieve. Es básicamente hielo blando.
En pocas palabras
- Caída inusual: Turistas en el Cerro Catedral de Bariloche confundieron bolitas de hielo (graupel) con telgopor.
- Fenómeno meteorológico: El graupel son bolitas de hielo blandas, formadas por la congelación de gotas de agua sobre cristales de nieve.
- Diferencias clave: A diferencia del granizo (duro) y la nieve (cristales), el graupel es blando y se desarma fácilmente.