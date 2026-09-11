¿Qué fue lo que cayó del cielo en el Cerro Catedral que muchos confundieron con telgopor?

El graupel es una precipitación formada por pequeñas bolitas blancas blandas de hielo que se rompen fácilmente cuando las tocamos.

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Estas bolitas que caen del cielo como la nieve o la lluvia se forman cuando las gotas de agua muy frías que están en la atmósfera se congelan sobre una superficie de cristales de nieve y comienzan a caer.

De este proceso salen unos gránulos opacos, blancos, compactos pero blandos que miden entre 2 y 5 milímetros de diámetro.

Este fenómeno del cielo es completamente inofensivo, no daña vehículos ni superficies ni golpea fuerte porque es liviano.

¿Qué diferencia tiene el graupel con el granizo y la nieve?

El graupel, la nieve y el granizo tienen en común que caen del cielo, pero su formación depende de condiciones diferentes.

El granizo es mucho más duro y compacto, mientras que el graupel es más blando, frágil y se desarma. El granizo se forma en nubes de tormenta muy altas donde las gotas de agua se congelan completamente.

La nieve, el granizo y el graupel no son iguales.

La nieve cae en copos cristalinos; no tiene forma esférica como el graupel. La nieve se forma cuando el vapor de agua de las nubes se congela a temperaturas de 0°C o menos y se une en pequeños cristales de hielo que caen a la tierra.

Para que el graupel caiga del cielo, se tiene que producir un aire polar en altura, gotas de agua sobreenfriadas y contacto o congelamiento entre cristales de hielo y la nieve. Es básicamente hielo blando.