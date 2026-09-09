Para qué sirve poner en el techo de casa piedras de color blanco

El Departamento de Energía de Estados Unidos explica que un techo blanco puede reducir el consumo de energía destinado al aire acondicionado. En determinados edificios de una sola planta y en climas cálidos, la sustitución de un techo convencional por uno reflectante puede reducir hasta un 15% el uso anual de energía para climatización. Un techo blanco limpio que refleja alrededor del 80% de la luz solar puede mantenerse aproximadamente 31 °C (55 °F) más frío durante una tarde de verano que un techo gris que refleja solo el 20%.

¿Esto sirve para todo los techos de todas las casas?

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos también señala que los techos fríos pueden reducir la temperatura interior. En casas sin aire acondicionado, pueden disminuir las temperaturas interiores máximas entre 1,2 y 3,3 °C , dependiendo de las condiciones. Entre los materiales que pueden utilizarse para este propósito aparecen los agregados de techo, como la grava de colores claros.

Además de reflejar el calor, las piedras pueden cumplir otra función dependiendo del sistema constructivo: actuar como lastresobre la cubierta y ayudar a mantener determinados materiales en su lugar. La grava y las piedras son utilizadas como sistemas de lastre en algunas cubiertas de baja pendiente.

Sin embargo, no se trata simplemente de colocar cualquier piedra sobre cualquier techo. El material, el peso, la impermeabilización y el sistema de drenaje deben ser compatibles con la estructura. La reflectancia también puede disminuir si las piedras se ensucian, por lo que el mantenimiento influye en su capacidad para reflejar la radiación solar.