Cómo sacar un tarugo atrancado en la pared de la casa

Un problema común de pared y de casa tiene que ver con los clavos, tornillos y tarugos o tacos que colocamos para colgar un adorno o empotrar un mueble. El tarugo, cuando ya no vamos a utilizar más esa zona de la pared para fijar un mueble, se tiene que quitar y rellenar para que no quede el agujero poco estético en la pared.
Aunque colocar un tarugo en la pared de la casa es simple, sacarlo no es tan sencillo. Realizar movimientos muy forzosos, introducir pinzas muy grandes para sacarlo o empujar accidentalmente el taco más adentro, puede dejarnos con una pared cada vez más rota y un tarugo cada vez más difícil de sacar.
Qué es y para qué se usa un tarugo en la pared
Los tarugos son pequeños cilindros plásticos con dientes en su cubierta que sirven para muchas cosas, siendo uno de los elementos más importantes en el mundo de las herramientas y la construcción, y también uno de los objetos más subestimados.
Dependiendo de su forma y material, el tarugo se usa para muchos arreglos y procedimientos de construcción, en una pared, en un mueble, en un techo o en cualquier objeto que necesite fijado por medio de un tornillo.
Los tarugos son piezas de anclaje que aseguran que los tornillos se fijen de manera firme, segura y estable en techos, paredes y muebles. Se colocan antes que el tornillo en la pared, y dentro de él se enrosca el tornillo.
Esto permite que la sujeción sea firme, que la presión o peso se reparta entre tarugo y tornillo cuando colgamos un objeto. Este elemento de pared se coloca perforando la pared con el mismo diámetro del taco y con una profundidad ligeramente mayor.
Truco para sacar un tarugo atrancado en la pared de la casa
Para sacar un tarugo de la pared de la casa sin romperla y sin que el taco se vaya para adentro, hay que usar un tornillo y una pinza.
- Coloca el tornillo en el tarugo y enrosca hasta que quede firme, pero no quede completamente introducido en la pared. La cabeza del tornillo tiene que quedar afuera.
- Con unas pinzas o un alicate sujeta el tornillo de la cabeza y tira hacia afuera haciendo leves movimientos de palanca para aflojar la presión del tarugo. Extrae el tarugo por completo.
Una vez que el tarugo está fuera de la pared, se tiene que rellenar el orificio. Para ello, hay que limpiar bien la superficie y el interior y utilizar masilla de relleno para paredes. Luego pinta con el mismo color de la pared y listo.
En pocas palabras
- Sacar tarugos: Se describe cómo remover tarugos de la pared usando herramientas básicas.
- Herramientas necesarias: Se mencionan tornillos y pinzas como elementos clave para el proceso.
- Reparación posterior: Se indica rellenar el orificio con masilla y pintar para un acabado prolijo.