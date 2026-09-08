Cómo sacar un tarugo atrancado en la pared de la casa

Dependiendo de su forma y material, el tarugo se usa para muchos arreglos y procedimientos de construcción, en una pared, en un mueble, en un techo o en cualquier objeto que necesite fijado por medio de un tornillo.

Los tarugos son un elemento importantísimo de construcción.

Los tarugos son piezas de anclaje que aseguran que los tornillos se fijen de manera firme, segura y estable en techos, paredes y muebles. Se colocan antes que el tornillo en la pared, y dentro de él se enrosca el tornillo.

Esto permite que la sujeción sea firme, que la presión o peso se reparta entre tarugo y tornillo cuando colgamos un objeto. Este elemento de pared se coloca perforando la pared con el mismo diámetro del taco y con una profundidad ligeramente mayor.

Truco para sacar un tarugo atrancado en la pared de la casa

Para sacar un tarugo de la pared de la casa sin romperla y sin que el taco se vaya para adentro, hay que usar un tornillo y una pinza.

Hay que hacer un poco de palanca con una pinza.

Coloca el tornillo en el tarugo y enrosca hasta que quede firme, pero no quede completamente introducido en la pared. La cabeza del tornillo tiene que quedar afuera. Con unas pinzas o un alicate sujeta el tornillo de la cabeza y tira hacia afuera haciendo leves movimientos de palanca para aflojar la presión del tarugo. Extrae el tarugo por completo.

Una vez que el tarugo está fuera de la pared, se tiene que rellenar el orificio. Para ello, hay que limpiar bien la superficie y el interior y utilizar masilla de relleno para paredes. Luego pinta con el mismo color de la pared y listo.