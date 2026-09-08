La Ciudad de Mendoza empezó a capacitar en electricidad a vecinos para el mercado laboral

En la presentación, junto al intendente Ulpiano Suarez estuvieron funcionarios provinciales, municipales y ejecutivos de Edemsa. Entre otros, la subsecretaria de Empleo, Emilce Vega, Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico, Claudio Dagne, de Educación Técnica de la DGE, y Ariel Palumbo, gerente general de la distribuidora eléctrica.

“Estoy convencido de que van a tener las herramientas para mejorar instalaciones eléctricas del domicilio o de un vecino si lo necesita. Pero más allá de esto, podrán contar con herramientas para acceder a un nuevo empleo pero fundamentalmente recursos para tener libertad, autonomía y oportunidades”, expresó Ulpiano Suarez.