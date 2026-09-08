La Municipalidad de Ciudad de Mendoza abrió un espacio de formación profesional para el mercado del trabajo. Se trata del curso de capacitación como montador electricista domiciliario, con la participación de 97 vecinos de barrios del oeste de la Capital, de hasta 56 años de edad.
La Ciudad de Mendoza empezó a capacitar en electricidad a vecinos para el mercado laboral
Vecinos de hasta 56 años se capacitarán en instalaciones eléctricas con certificación de DGE. "Tendrán herramientas para un nuevo empleo", dijo el intendente Ulpiano Suarez
En la presentación, junto al intendente Ulpiano Suarez estuvieron funcionarios provinciales, municipales y ejecutivos de Edemsa. Entre otros, la subsecretaria de Empleo, Emilce Vega, Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico, Claudio Dagne, de Educación Técnica de la DGE, y Ariel Palumbo, gerente general de la distribuidora eléctrica.
“Estoy convencido de que van a tener las herramientas para mejorar instalaciones eléctricas del domicilio o de un vecino si lo necesita. Pero más allá de esto, podrán contar con herramientas para acceder a un nuevo empleo pero fundamentalmente recursos para tener libertad, autonomía y oportunidades”, expresó Ulpiano Suarez.
El curso empezó a dictarse en el NIDO (Núcleo de Inclusión y Desarrollo Oportunidades) del barrio Flores Olivares. Pero está abierto a vecinos de los barrios aledaños de Capital y también departamentos vecinos.
Capacitación laboral en electricidad: contenidos y alcance
La iniciativa se articula bajo el marco del Programa de Inclusión Laboral Energética, fruto del trabajo conjunto entre el municipio, el Ministerio de Producción, la DGE y Edemsa.
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Carga horaria y modalidad: 240 horas de formación presencial que combinan teoría, taller y prácticas profesionalizantes en entornos reales.
Certificación de la DGE: Los participantes recibirán la certificación de Formación Profesional Nivel II avalada por la Dirección General de Escuelas.
Seguridad y oficio: El trayecto no solo responde a la demanda de mano de obra calificada, sino el conocimiento de las normas de seguridad eléctrica para prevenir riesgos en los hogares y barrios.
Zonas representadas: Alumnos provenientes de los barrios Soberanía, Santa Rita, Olivares, Flores y La Favorita (Capital), sumados a participantes de Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén.
Diversidad: El grupo exhibe una distribución de género prácticamente equilibrada y abarca un rango etario que va desde los 18 hasta los 56 años.
En pocas palabras
- Capacitación laboral: la Ciudad de Mendoza inició un curso de formación como montador electricista domiciliario para 97 vecinos.
- Oportunidades de empleo: el intendente Ulpiano Suarez destacó que la iniciativa brindará herramientas para un nuevo empleo y autonomía.
- Certificación oficial: los participantes recibirán una certificación de Formación Profesional Nivel II avalada por la Dirección General de Escuelas (DGE).