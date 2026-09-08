A la hora de elegir cómo llamar a un bebé, muchas familias argentinas buscan opciones que combinen sonoridad, historia y un mensaje profundo. En ese recorrido, los nombres de origen griego se consolidaron como una de las alternativas más elegidas gracias a su fuerte carga cultural y legado mitológico.
El nombre de origen griego que es tendencia en Argentina y su especial significado
Con una fuerte carga cultural y estética, este nombre clásico pero versátil lidera las búsquedas de los futuros padres. Qué significa y qué otras opciones helénicas ganan popularidad
Entre todas las variantes, hay un nombre femenino que comenzó a marcar tendencia por su elegancia y su carga simbólica: Angelena.
¿Qué significa Angelena y por qué es tan elegido?
El nombre Angelena proviene del término del griego antiguo angelos, cuya traducción literal es “mensajero” o “enviada del cielo”.
Además de su bello significado, una de las razones de su creciente popularidad en el país es su versatilidad: permite utilizar diminutivos muy cariñosos y de uso cotidiano como Angie, Angel o Lena. Esta mezcla entre un trasfondo clásico y un toque moderno lo convierte en una propuesta atractiva para quienes buscan salir de los nombres tradicionales sin perder la elegancia.
Otros 5 nombres de origen griego que son tendencia
Junto con Angelena, existen otras opciones de la antigua Grecia que ganan terreno entre las preferencias para este año:
- Ágata (Agathi): significa “buena” o “amable”. Está estrechamente vinculado a la piedra semipreciosa del mismo nombre, asociada históricamente a la protección y la buena fortuna.
- Nerina: significa “ninfa del mar”. Proviene directamente de la mitología griega y posee una fuerte conexión con la naturaleza y el océano.
- Andreas: deriva de andreios y se traduce como “fuerte” o “valiente”. Es la raíz de variantes muy populares en español como Andrés.
- Basil (Vasilis): proviene de basileus, que significa “rey”. Un nombre tradicionalmente vinculado a la nobleza y el liderazgo.
- Nikolas: formado por las palabras nike (victoria) y laos (pueblo), su significado es “la victoria del pueblo”. Un clásico que mantiene su vigencia con el paso del tiempo.
En pocas palabras
- Angelena: es el nombre de origen griego que lidera las tendencias en Argentina, significando "mensajero" o "enviada del cielo".
- Popularidad: su versatilidad permite usar diminutivos como Angie, Angel o Lena, combinando elegancia clásica con un toque moderno.
- Nombres griegos: otras opciones populares incluyen Ágata, Nerina, Andreas, Basil y Nikolas, cada uno con un significado distintivo.