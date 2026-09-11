Cada especie animal tiene sus particularidades, pero hay una en particular que rompe con todos los esquemas del mundo: construye la mejor tela de trampa, camina sobre ella, pero nunca queda atrapada. A diferencia de cualquier otro representante de su clase, estos sorprendentes animales, llamadas arañas, son una verdadera rareza evolutiva.
Pues en el reino animal existen habilidades y, sobre todo, curiosidades sorprendentes, pero pocas tan impactantes como la de los arácnidos que habitan en todo el mundo.
La araña, el único animal que camina en su propia trampa y tiene un truco para no quedar atrapada en la tela
Por mucho tiempo se creyó que las arañas conocían a la perfección la red que construyeron y caminaban únicamente sobre los hilos sin adhesivo. Si bien esta capacidad existe y ayuda, no explica del todo la razón por la que nunca queda atrapada en su telaraña.
Mientras construyen una telaraña, las arañas tejedoras entran en contacto muchas veces con los hilos pegajosos; sin embargo, no se atrapan a sí mismas. Aunque tienen su anatomía y comportamiento animal, disminuye considerablemente el riesgo, las razones principales se deben a:
- Tienen pelos microscópicos ramificados en las patas que sirven para disminuir la superficie que entra en contacto con el pegamento.
- Hacen uso de movimientos cuidadosos, que permiten apoyar y retirar las patas sin presionar demasiado los hilos adhesivos.
- Tienen una superficie química antiadherente en las patas, que reduce aún más la fuerza con la que se pega la seda.
Estos aspectos, sin duda, hacen de la araña un animal único y curioso porque, además, es capaz de hacer que en las clásicas telas circulares no todos los hilos cumplan la misma función.
La estructura básica contiene seda resistente que no es pegajosa y sobre ella se crea un espiral de captura que sí tiene material adhesivo para retener a las presas, ya que al chocar contra ella, esos puntos pegajosos se adhieren a su cuerpo y cuanto más intenta escapar, más posibilidades tiene de tocar nuevos hilos.
En pocas palabras
- Arañas únicas: son los únicos animales que caminan sobre su propia tela sin quedar atrapados.
- Mecanismos de defensa: utilizan pelos ramificados, movimientos cuidadosos y una superficie antiadherente en sus patas.
- Estructura de la tela: combina hilos resistentes sin adhesivo con una espiral de captura pegajosa para atrapar presas.