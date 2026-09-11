La araña, el único animal que camina en su propia trampa y tiene un truco para no quedar atrapada en la tela

Mientras construyen una telaraña, las arañas tejedoras entran en contacto muchas veces con los hilos pegajosos; sin embargo, no se atrapan a sí mismas. Aunque tienen su anatomía y comportamiento animal, disminuye considerablemente el riesgo, las razones principales se deben a:

Las arañas no quedan atrapadas en sus telas porque tienen patas especializadas y una manera cuidadosa de caminar sobre ellas.

Tienen pelos microscópicos ramificados en las patas que sirven para disminuir la superficie que entra en contacto con el pegamento.

Hacen uso de movimientos cuidadosos, que permiten apoyar y retirar las patas sin presionar demasiado los hilos adhesivos.

Tienen una superficie química antiadherente en las patas, que reduce aún más la fuerza con la que se pega la seda.

Estos aspectos, sin duda, hacen de la araña un animal único y curioso porque, además, es capaz de hacer que en las clásicas telas circulares no todos los hilos cumplan la misma función.

La estructura básica contiene seda resistente que no es pegajosa y sobre ella se crea un espiral de captura que sí tiene material adhesivo para retener a las presas, ya que al chocar contra ella, esos puntos pegajosos se adhieren a su cuerpo y cuanto más intenta escapar, más posibilidades tiene de tocar nuevos hilos.