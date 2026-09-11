Así caza aves la serpiente que tiene una "araña" en la punta de la cola

Las imágenes de un escalofriante video muestran cómo el reptil se mimetiza con las rocas. El animal agita su cola para que parezca un arácnido caminando sobre las piedras. La ilusión óptica funciona como una trampa mortal para algunas aves que intentan cazar al falso insecto. El comportamiento se denomina señuelo caudal.

La trampa de la serpiente

Científicos del Museo Field en Chicago junto a la Academia Polaca de Ciencias examinaron el holotipo de 1968. "Para mí, el apéndice de la araña se ve tan increíblemente realista que es difícil creer que no es una araña real cuando la ves moverse", comentó la herpetóloga Sara Ruane. La experta señaló que el efecto se mantiene intacto incluso al manipular el espécimen a mano.