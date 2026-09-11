Así caza aves la serpiente que tiene una "araña" en la punta de la cola

La Pseudocerastes urarachnoides habita en Irán. Es un animal único en la naturaleza por poseer un apéndice con forma de arácnido. La serpiente utiliza una extensión de su cola para simular los movimientos de un insecto real. Un reciente estudio publicado en la revista The Anatomical Record analizó mediante tomografías la estructura interna de la especie.
Las imágenes de un escalofriante video muestran cómo el reptil se mimetiza con las rocas. El animal agita su cola para que parezca un arácnido caminando sobre las piedras. La ilusión óptica funciona como una trampa mortal para algunas aves que intentan cazar al falso insecto. El comportamiento se denomina señuelo caudal.
La trampa de la serpiente
Científicos del Museo Field en Chicago junto a la Academia Polaca de Ciencias examinaron el holotipo de 1968. "Para mí, el apéndice de la araña se ve tan increíblemente realista que es difícil creer que no es una araña real cuando la ves moverse", comentó la herpetóloga Sara Ruane. La experta señaló que el efecto se mantiene intacto incluso al manipular el espécimen a mano.
Los investigadores esperaban encontrar estructuras óseas particulares bajo el apéndice. Los resultados de la tomografía micro computarizada demostraron la ausencia total de huesos en la falsa araña. "Sólo se obtiene la cola de araña del tejido blando sin estructura ósea subyacente, todo es queratina, igual que las uñas humanas", agregó Ruane.
Un caso de evolución extrema
La especie logró el reconocimiento oficial recién en el año 2006. Un estudio previo había planteado dudas sobre un posible tumor genético o parásito en el ejemplar original. El descubrimiento de un segundo espécimen confirmó que la extremidad arácnida correspondía a una característica propia del animal.
El paleontólogo Georgios Georgalis explicó el interés por observar las vértebras caudales. Los científicos descubrieron que el patrón de las patas arácnidas surge de escamas modificadas. Las prolongaciones se vuelven filamentos flexibles que se fusionan para crear un efecto visual perfecto. Ruane concluyó que la falta de huesos implica la imposibilidad de detectar adaptaciones similares en registros fósiles.
En pocas palabras
- Serpiente iraní: posee un apéndice en la cola que simula una araña para cazar.
- Estudio científico: el apéndice está hecho de queratina, sin estructura ósea, y se mueve para atraer aves.
- Evolución: la característica es propia de la especie y surge de escamas modificadas, no es un tumor ni parásito.