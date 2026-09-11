Irán utilizó la inteligencia artificial Claude para planear posibles ataques contra Estados Unidos

Según Anthropic, usuarios iraníes emplearon VPN y números de teléfono extranjeros para acceder a Claude, que no está disponible oficialmente en el país.

La empresa advirtió que sus modelos pueden procesar grandes volúmenes de información sobre disidentes, periodistas, activistas y políticos, facilitando sistemas de vigilancia ya existentes.

Usos indebidos globales y riesgos crecientes de la IA autónoma

Anthropic también detectó usos indebidos de Claude en China, Rusia y Yemen, relacionados con armas convencionales y operaciones cibernéticas.

La compañía bloqueó estos intentos ante el riesgo de que sus modelos contribuyeran al desarrollo de patógenos peligrosos, aunque reconoció que no siempre es posible determinar si las investigaciones tenían fines legítimos o maliciosos.

El informe advierte que la creciente autonomía de la inteligencia artificial está reduciendo las barreras técnicas y económicas para actividades peligrosas, alimentando la preocupación de expertos sobre el uso dual de estos sistemas y su potencial para facilitar operaciones ofensivas.

Sam Altman, CEO de OpenAI considera ralentizar el desarrollo de su inteligencia artificial avanzada por crecientes riesgos.

El caso de Irán evidencia cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para fines estratégicos y potencialmente peligrosos, incluso cuando existen restricciones de acceso.

Para Estados Unidos y la comunidad internacional, el informe de Anthropic refuerza la urgencia de establecer controles más estrictos sobre el uso de modelos avanzados de la inteligencia artificial y sus riesgos emergentes.