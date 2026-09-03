El crudo de petróleo roza los U$S 100 y Wall Street opera con fuerte volatilidad

Las cotizaciones internacionales del petróleo rozaron este jueves los U$S 100 por barril debido al aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente. El incremento del crudo impactó en el mercado financiero e impulsó negociaciones inestables en las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.
La atención de los operadores financieros se mantuvo centrada en las principales zonas de extracción energética. Ante el incremento del petróleo, la cautela dominó la rueda operativa mientras el valor de los hidrocarburos acumulaba subas consecutivas.
Preocupación por las tasas ante el alza del valor del petróleo
La escalada del petróleo generó cautela entre los inversores internacionales. El constante aumento en la materia prima reactivó las alarmas sobre posibles presiones inflacionarias a nivel global.
Ante este escenario, en Wall Street creció la inquietud sobre las decisiones que adoptará la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a las tasas de interés. Analistas de mercado advierten que un costo energético elevado podría postergar eventuales recortes de tasas durante los próximos meses.
El impacto en los bonos y la estabilidad de las acciones
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense registraron variaciones mientras los inversores buscaban refugio en activos seguros. Las empresas ligadas a la energía exhibieron resultados positivos, mientras que el resto de los sectores operaron con pérdidas intermitentes debido al repunte en el valor del petróleo.
En pocas palabras
- Petróleo: el crudo superó los U$S 100 por barril ante la escalada geopolítica en Medio Oriente.
- Wall Street: las bolsas operaron con alta volatilidad por el impacto del crudo y la atención en la Reserva Federal.
- Inflación: el alza energética reavivó la preocupación por presiones inflacionarias y futuras tasas de interés.