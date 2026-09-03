El crudo de petróleo roza los U$S 100 y Wall Street opera con fuerte volatilidad

La atención de los operadores financieros se mantuvo centrada en las principales zonas de extracción energética. Ante el incremento del petróleo, la cautela dominó la rueda operativa mientras el valor de los hidrocarburos acumulaba subas consecutivas.

Preocupación por las tasas ante el alza del valor del petróleo

La escalada del petróleo generó cautela entre los inversores internacionales. El constante aumento en la materia prima reactivó las alarmas sobre posibles presiones inflacionarias a nivel global.