El petróleo quebró la barrera de los U$S 90 por las tensiones en Medio Oriente

El precio del petróleo cotiza nuevamente por encima de los U$S 90. La escalada del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz renovó la volatilidad en las cotizaciones internacionales del crudo. A raíz de este movimiento, las bolsas globales y los mercados financieros mostraron retrocesos significativos durante la jornada bursátil.
Tensión geopolítica y el mercado del petróleo
El incremento de las hostilidades en Medio Oriente volvió a paralizar el flujo regular del comercio marítimo en una de las rutas energéticas claves del planeta. La incertidumbre sobre la reapertura de la navegación en Ormuz presionó al alza los contratos a futuro de este combustible.
Tanto el petróleo en la variedad Brent como el crudo West Texas Intermediate (WTI) mostraron repuntes superiores al 3% en las primeras operaciones del día. Esta situación incrementa de forma directa las presiones sobre el costo energético global en el inicio del período trimestral, impactando de lleno en la cotización internacional.
Efecto negativo del petróleo en Wall Street y bonos
La reacción en Wall Street ante la suba del barril de petróleo fue inmediata. Los principales índices bursátiles operaron con caídas, en tanto los rendimientos de los bonos públicos de los tesoros internacionales experimentaron reajustes frente al temor de una persistente inflación.
Analistas del sector financiero indicaron que la continuidad de las cotizaciones elevadas de la materia prima podría limitar el margen para bajas en las tasas de interés por parte del gobierno nacional o de los principales bancos centrales.
El avance internacional de esta materia prima afecta la estructura de costos a nivel nacional. Un valor alto de la materia prima impacta sobre la producción local y traslada presión sobre las tarifas fijadas en las refinadoras de combustibles.
En pocas palabras
- Petróleo: el barril supera los U$S 90 por tensión entre Irán y EE.UU.
- Mercados: bolsas y bonos caen ante la incertidumbre geopolítica.
- Impacto: sube el costo energético global y presiona combustibles locales.