El petróleo quebró la barrera de los U$S 90 por las tensiones en Medio Oriente

Tensión geopolítica y el mercado del petróleo

El incremento de las hostilidades en Medio Oriente volvió a paralizar el flujo regular del comercio marítimo en una de las rutas energéticas claves del planeta. La incertidumbre sobre la reapertura de la navegación en Ormuz presionó al alza los contratos a futuro de este combustible.

Tanto el petróleo en la variedad Brent como el crudo West Texas Intermediate (WTI) mostraron repuntes superiores al 3% en las primeras operaciones del día. Esta situación incrementa de forma directa las presiones sobre el costo energético global en el inicio del período trimestral, impactando de lleno en la cotización internacional.