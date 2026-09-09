El barril de petróleo superó los U$S 100 tras los nuevos ataques militares Medio Oriente

La respuesta del mercado fue inmediata. La cotización del crudo Brent, referente en los mercados europeos e internacionales, repuntó con firmeza superando la marca de los U$S100, en tanto que el marcador West Texas Intermediate de Estados Unidos experimentó un comportamiento alcista similar. Analistas del sector advierten que la paralización total o prolongada de este paso clave podría empujar la cotización del petróleo hacia máximos históricos no vistos en años.

El impacto en la inflación global por el petróleo

En el ámbito macroeconómico, la escalada bélica reaviva los temores de una nueva presión inflacionaria a nivel mundial. El encarecimiento del barril impacta directamente en los costos del transporte, el combustible y la energía, lo que complica los planes de los principales bancos centrales para recortar las tasas de interés y estabilizar la actividad económica.

El control de Ormuz y las reservas de petróleo

Mientras las potencias occidentales piden abrir corredores seguros para la navegación comercial, la cúpula militar iraní sostiene que la zona permanece bajo su estricto control armado. Con la OPEP+ manteniendo sus niveles de producción sin cambios inmediatos para absorber la interrupción, la comunidad internacional observa con preocupación una crisis energética y diplomática que amenaza con prolongarse en el tiempo.