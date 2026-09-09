El barril de petróleo superó los U$S 100 tras los nuevos ataques militares Medio Oriente

La tensión bélica en Medio Oriente alcanzó un nuevo pico crítico y sus efectos repercuten con fuerza en la economía global. Tras una intensa serie de enfrentamientos militares entre las fuerzas de Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, el precio internacional del petróleo volvió a cruzar la barrera de los U$S100 por barril, desatando una oleada de volatilidad e incertidumbre en los mercados financieros globales.
El recrudecimiento del conflicto armado se aceleró en las últimas horas después de que el Mando Central de Estados Unidos informara la destrucción de 5 embarcaciones petroleras iraníes. La maniobra militar se ejecutó en respuesta a ataques con misiles balísticos lanzados contra buques de la Armada estadounidense. Por su parte, las autoridades de Teherán respondieron intensificando sus incursiones contra infraestructura marítima y lanzando proyectiles hacia bases militares aliadas en la región.
Tensión armada y la escalada del petróleo
El estrecho de Ormuz, un paso marítimo neurálgico por donde circula cerca del 20% del suministro mundial de crudo, se encuentra sumido en condiciones extremas de inseguridad naviera. El cruce constante de proyectiles, la presencia de minas navales y los ataques coordinados han forzado a las principales compañías de transporte marítimo a paralizar o desviar sus buques tanque hacia rutas alternativas, incrementando de forma sustancial los costos de seguro y fletes.
La respuesta del mercado fue inmediata. La cotización del crudo Brent, referente en los mercados europeos e internacionales, repuntó con firmeza superando la marca de los U$S100, en tanto que el marcador West Texas Intermediate de Estados Unidos experimentó un comportamiento alcista similar. Analistas del sector advierten que la paralización total o prolongada de este paso clave podría empujar la cotización del petróleo hacia máximos históricos no vistos en años.
El impacto en la inflación global por el petróleo
En el ámbito macroeconómico, la escalada bélica reaviva los temores de una nueva presión inflacionaria a nivel mundial. El encarecimiento del barril impacta directamente en los costos del transporte, el combustible y la energía, lo que complica los planes de los principales bancos centrales para recortar las tasas de interés y estabilizar la actividad económica.
El control de Ormuz y las reservas de petróleo
Mientras las potencias occidentales piden abrir corredores seguros para la navegación comercial, la cúpula militar iraní sostiene que la zona permanece bajo su estricto control armado. Con la OPEP+ manteniendo sus niveles de producción sin cambios inmediatos para absorber la interrupción, la comunidad internacional observa con preocupación una crisis energética y diplomática que amenaza con prolongarse en el tiempo.
En pocas palabras
- Conflicto bélico: la escalada entre Estados Unidos e Irán paralizó el transporte naviero en el estrecho de Ormuz.
- Petróleo: el barril superó los U$S100 tras los nuevos ataques militares en Medio Oriente.
- Inflación: el encarecimiento del crudo reaviva temores de presión inflacionaria a nivel mundial.