El nuevo mapa del mundo: la ONU votó por cambiarlo por pedido de un país africano

Agregó también que dichas representaciones guían la educación, nutren la imaginación e influyen en las percepciones colectivas. El diplomático aclaró que la intención principal no busca prohibir la herramienta de navegación original.

"Un mapa justo no cambia la geografía del mundo, cambia cómo vemos el mundo", sentenció Dussey. La proyección de Gerardus Mercator data de 1569, diseñada con dirección constante para facilitar la navegación marítima.

Sin embargo, el diseño distorsiona gravemente las áreas terrestres alejadas del ecuador. Groenlandia parece tener dimensiones similares a África, cuando en realidad el continente africano resulta catorce veces más grande.

El rechazo norteamericano

Estados Unidos fue el único país en oponerse formalmente. El representante norteamericano argumentó que la resolución obedece a un proyecto ideológico radical. Además, consideró que la mención a la justicia cognitiva burla el propósito original de la institución internacional.

Por el contrario, Francia anunció que abandonará el formato Mercator en sus materiales oficiales.

Seis naciones se abstuvieron de participar en el recinto, destacándose el caso ucraniano. La delegación de dicho país advirtió que los nuevos diseños podrían generar ambigüedades sobre los territorios ocupados por Rusia.

La Unión Europea respaldó el cambio mediante un comunicado de Irlanda, aclarando que las nuevas proporciones no afectan las fronteras soberanas. La medida carece de carácter vinculante, pero consolida un consenso sobre la representación equitativa global.