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"Habrá banderas rojas", la advertencia que sacude a la Fórmula 1 en la previa del GP de Madrid

La Fórmula 1 se prepara para hacer su debut en un circuito renovado en Madrid donde las pruebas de los pilotos en los simuladores ha sido catastrófica

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Se encendieron las alarmas en la Fórmula 1. 

Se encendieron las alarmas en la Fórmula 1. 

Después de Monza, la actividad de la Fórmula 1 continuará en el Gran Premio de España, en el circuito de Madrid, donde Franco Colapinto y Pierre Gasly buscarán repetir el desempeño logrado en suelo italiano. No obstante, las alarmas se encendieron porque los pilotos de Alpine la están pasando muy mal en el simulador.

La preocupación es tal que el piloto argentino reveló que la pista es "muy difícil", y ahora fue el piloto francés quien coincidió con sus declaraciones al manifestar que "habrá banderas rojas".

Pierre Gasly no le agarra la mano al nuevo circuito de la Fórmula 1.

Pierre Gasly no le agarra la mano al nuevo circuito de la Fórmula 1.

Pierre Gasly advirtió a la Fórmula 1

La actividad comienza el viernes 11 con la primera práctica libre desde las 8.30 lo que permitirá comprobar si el temor y las advertencias de los pilotos se justifican; así lo expresó Gasly: "Es como Mónaco. Si cometés un pequeño error, las consecuencias pueden ser grandes".

Además, relató cómo la está pasando con la tarea previa que se realiza en los circuitos virtuales: "Creo que en el simulador choqué todos los muros. Pongo todo mi dinero a que habrá banderas rojas".

El margen de fallo será mínimo para los pilotos que disputarán la competencia de este fin de semana, dada la presencia de giros ajustados y paredones ceñidos. Debido a este singular diseño en el trazado callejero de la capital española, varios automovilistas ya han advertido sobre su alta exigencia.

La F&oacute;rmula 1 qued&oacute; sorprendida por el pole position de Gasly en Monza.

La Fórmula 1 quedó sorprendida por el pole position de Gasly en Monza.

Gasly no le encuentra explicación a lo sucedido en Monza

El piloto francés logró la pole position en Italia, situación que sorprendió a propios y ajenos; fue el propio Gasly quien se manifestó al respecto: "Creo que en este momento todavía estamos un poco confundidos o no tenemos todas las respuestas sobre por qué sucede esto".

"Me gustaría creer que otros circuitos, como potencialmente Bakú, que tiene muchas más curvas de baja velocidad, podrían adaptarse mejor. Quizás Las Vegas o Malasia también deberían adaptarse un poco más a este paquete que un circuito como Madrid, por ejemplo", analizó el piloto de Alpine compañero de Franco Colapinto.

El cronograma del GP de España

  • Viernes 11 de septiembre:
    • Práctica Libre 1: 8.30.
    • Práctica Libre 2: 12.00.
  • Sábado 12 de septiembre:
    • Práctica Libre 3: 7.30.
    • Clasificación: 11.00.
  • Domingo 13 de septiembre:
    • Gran Premio de España: 10.00.

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