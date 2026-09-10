"Habrá banderas rojas", la advertencia que sacude a la Fórmula 1 en la previa del GP de Madrid

Además, relató cómo la está pasando con la tarea previa que se realiza en los circuitos virtuales: "Creo que en el simulador choqué todos los muros. Pongo todo mi dinero a que habrá banderas rojas".

El margen de fallo será mínimo para los pilotos que disputarán la competencia de este fin de semana, dada la presencia de giros ajustados y paredones ceñidos. Debido a este singular diseño en el trazado callejero de la capital española, varios automovilistas ya han advertido sobre su alta exigencia.

La Fórmula 1 quedó sorprendida por el pole position de Gasly en Monza.

Gasly no le encuentra explicación a lo sucedido en Monza

El piloto francés logró la pole position en Italia, situación que sorprendió a propios y ajenos; fue el propio Gasly quien se manifestó al respecto: "Creo que en este momento todavía estamos un poco confundidos o no tenemos todas las respuestas sobre por qué sucede esto".

"Me gustaría creer que otros circuitos, como potencialmente Bakú, que tiene muchas más curvas de baja velocidad, podrían adaptarse mejor. Quizás Las Vegas o Malasia también deberían adaptarse un poco más a este paquete que un circuito como Madrid, por ejemplo", analizó el piloto de Alpine compañero de Franco Colapinto.

El cronograma del GP de España