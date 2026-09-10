Dolor entre los omóplatos: qué significa realmente y por qué no deberías ignorarlo jamás

Para comprender qué significa este malestar, los médicos sugieren categorizar las causas según su origen y comportamiento:

Contracturas y fatiga muscular: mantener los hombros encorvados hacia adelante por mucho tiempo genera rigidez en el músculo romboides y en el trapecio. Es la causa más común en personas con rutinas sedentarias.

mantener los hombros encorvados hacia adelante por mucho tiempo genera rigidez en el músculo romboides y en el trapecio. Es la causa más común en personas con rutinas sedentarias. Alteraciones en la columna: hernias discales en la región cervical o torácica y desgastes articulares pueden presionar nervios y manifestarse en esa área específica.

hernias discales en la región cervical o torácica y desgastes articulares pueden presionar nervios y manifestarse en esa área específica. Problemas del sistema digestivo: afecciones como la inflamación de la vesícula biliar (colecistitis) o episodios severos de acidez por reflujo gastroesofágico suelen proyectar dolor irradiado directamente hacia la zona posterior del tórax.

Los problemas digestivos pueden verse reflejados en este dolor.

Cuándo encender las alarmas y buscar atención médica

Aunque en la cotidianeidad este malestar suele resolverse con descanso, estiramientos o calor local, existen situaciones puntuales donde no se debe postergar la consulta profesional.

Si el síntoma surge de forma abrupta e intensa, con sensación de desgarro u opresión, o si viene acompañado de falta de aire, mareos o sudoración fría, es fundamental acudir de inmediato a un centro de urgencias. Estos indicadores pueden estar relacionados con cuadros cardíacos o vasculares de consideración que exigen una evaluación clínica sin demoras.

Conocer el propio cuerpo y descifrar a tiempo las señales que envía es el primer paso para proteger el bienestar y prevenir complicaciones.