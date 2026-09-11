Malvinas: enfurecido con el gobierno kelper, sacó DNI argentino y pide lo mismo para su hija nacida en las islas

Una fuente consular de la sede diplomática argentina en Londres, conducida por el embajador Renato Carlos Sersale, explicó a Clarín que Anderson pudo obtener su documentación porque nació en Argentina y reside en Gales.

“Anderson tramitó y obtuvo su DNI en el consulado en Londres porque nació en la Argentina y reside en Gales. Los trámites de documentación de la hija de su pareja, que habría nacido en Malvinas, están siendo realizados en la Argentina porque la chica nació y reside en territorio argentino donde el consulado en Londres no tiene competencia”, señaló la fuente.

Anderson contó que decidió tramitar el DNI argentino por su malestar con el gobierno y parte de la sociedad de las islas.

Según afirmó, existe allí un grupo de personas que condiciona la opinión pública, incluida la postura contraria a la Argentina.

La bandera que flamearon los jugadores de la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026. Ahí comenzó todo. Foto: archivo.

“Quiero justicia, la quiero porque mis derechos humanos fueron violados, vulnerados y también la quiero para Lindsey y a su hija”, sostuvo.

La historia de Jamie Falkland Anderson

Anderson relató que tuvo distintos trabajos, entre ellos capataz y empleado de mantenimiento, y que también estuvo vinculado al área de exploración petrolera en las islas.

En 2000 se trasladó al Reino Unido y permaneció allí durante varios años. Más tarde regresó a las Malvinas, donde se reencontró con Linsey, una excompañera de colegio. La pareja inició su relación en 2014.

Según su versión, a partir de entonces comenzaron los problemas que describe como una “pesadilla”. Anderson aseguró a Clarín que fue acusado de atacar a un policía, estrangular a su pareja y tener antecedentes de violencia doméstica, afirmaciones que calificó de falsas y que, según dijo, puede refutar con documentación oficial.

Sobre la situación de la hija de Linsey, sostuvo que el servicio social de las islas intervino y que la adolescente se encontraría en un hogar para jóvenes.

“Lo que le hicieron fue una caza de brujas porque ella y yo cuestionamos toda la integridad del sistema de seguridad de las Islas Falkland”, afirmó Anderson.