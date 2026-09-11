Malvinas: enfurecido con el gobierno kelper, sacó DNI argentino y pide lo mismo para su hija nacida en las islas

Jamie Falkland Anderson obtuvo el 3 de julio de este año su DNI argentino y decidió hacer pública su historia. El hombre, nacido en Argentina y actualmente residente en Gales junto a su pareja, busca ahora que la hija de ella, nacida en las Islas Malvinas, pueda acceder también a documentación argentina.
Anderson está en pareja desde 2014 con Linsey Trevaskis. Según el relato que ambos brindaron al diario nacional, la hija de Linsey fue separada de su madre por el servicio social de las islas cuando tenía 11 años. Hoy tiene 15 y la pareja sostiene que desde entonces reclama su restitución sin obtener respuestas.
Malvinas, DNI argentino y el reclamo por la hija de su pareja
El pedido de Anderson no se basa en un vínculo de sangre con la adolescente, ya que él no es su padre. La solicitud está relacionada con el lugar de nacimiento de la joven, las Malvinas, y con el reclamo que la pareja mantiene por su situación, consigna diario Clarín.
Una fuente consular de la sede diplomática argentina en Londres, conducida por el embajador Renato Carlos Sersale, explicó a Clarín que Anderson pudo obtener su documentación porque nació en Argentina y reside en Gales.
“Anderson tramitó y obtuvo su DNI en el consulado en Londres porque nació en la Argentina y reside en Gales. Los trámites de documentación de la hija de su pareja, que habría nacido en Malvinas, están siendo realizados en la Argentina porque la chica nació y reside en territorio argentino donde el consulado en Londres no tiene competencia”, señaló la fuente.
Anderson contó que decidió tramitar el DNI argentino por su malestar con el gobierno y parte de la sociedad de las islas.
Según afirmó, existe allí un grupo de personas que condiciona la opinión pública, incluida la postura contraria a la Argentina.
“Quiero justicia, la quiero porque mis derechos humanos fueron violados, vulnerados y también la quiero para Lindsey y a su hija”, sostuvo.
La historia de Jamie Falkland Anderson
Anderson relató que tuvo distintos trabajos, entre ellos capataz y empleado de mantenimiento, y que también estuvo vinculado al área de exploración petrolera en las islas.
En 2000 se trasladó al Reino Unido y permaneció allí durante varios años. Más tarde regresó a las Malvinas, donde se reencontró con Linsey, una excompañera de colegio. La pareja inició su relación en 2014.
Según su versión, a partir de entonces comenzaron los problemas que describe como una “pesadilla”. Anderson aseguró a Clarín que fue acusado de atacar a un policía, estrangular a su pareja y tener antecedentes de violencia doméstica, afirmaciones que calificó de falsas y que, según dijo, puede refutar con documentación oficial.
Sobre la situación de la hija de Linsey, sostuvo que el servicio social de las islas intervino y que la adolescente se encontraría en un hogar para jóvenes.
“Lo que le hicieron fue una caza de brujas porque ella y yo cuestionamos toda la integridad del sistema de seguridad de las Islas Falkland”, afirmó Anderson.
En pocas palabras
- Jamie Falkland Anderson: hombre con DNI argentino reclama documentación para la hija de su pareja, nacida en Malvinas.
- Situación familiar: la adolescente de 15 años fue separada de su madre por el servicio social de las islas en 2014.
- Competencia consular: el trámite de la joven se realiza en Argentina, ya que nació y reside allí.