Una figura de España cuestionó a la Selección argentina tras la final del Mundial: "Hay que saber perder"

Una jugador que fue campeón del mundo en el 2026 con España cuestionó a la Selección argentina tras el lío que hubo en la final. Se trata del volante del París Saint Germain Fabián Ruiz, quien criticó la actitud de la Albiceleste.
Un jugador que salió campeón del mundo con España cuestionó a la Selección argentina tras el lío que hubo en la final del Mundial 2026
Una jugador que fue campeón del mundo en el 2026 con España cuestionó a la Selección argentina tras el lío que hubo en la final. Se trata del volante del París Saint Germain Fabián Ruiz, quien criticó la actitud de la Albiceleste.
Después de los incidentes que hubo en la final del Mundial de México, Estados Unidos y canadá 2026 hubo varios sancionados en la Selección argentina.
"Es un momento que todo el mundo vio, y que nadie quiere ver. Hay jóvenes que miran el fútbol y a quienes no deberíamos mostrar esto como ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder", dijo el mediocampista del PSG francés en una entrevista con The Athletica.
"Fue un momento lamentable en una final de Copa del Mundo. Espero que se olvide y que la gente recuerde en cambio nuestras celebraciones que fueron inolvidables", añadió el polémico jugador español.
La FIFA sancionó al volante argentino Leandro Paredes -empujó y golpeó a Eric García y también forcejeó con Gavi en medio de los festejos de España con diez partidos de suspensión y deberá pagar una multa de 90 mil dólares.
Además el defensor albiceleste Nahuel Molina (también agredió a Rodri) estará afuera de las canchas por otros siete encuentros y tendrá que abonar el mismo dinero.
La FIFA también castigó al volante de River Thiago Almada con un encuentro de suspensión y una multa de USD 30.000 por conducta antideportiva.
Además Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, recibió tres partidos de suspensión y debe pagar 30.000 dólares por agredir a Dani Olmo al término del encuentro
Mientras que Gavi, del seleccionado español, recibió un partido de suspensión y una multa de USD 30.000 por conducta antideportiva.