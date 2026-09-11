Una figura de España cuestionó a la Selección argentina tras la final del Mundial: "Hay que saber perder"

"Fue un momento lamentable en una final de Copa del Mundo. Espero que se olvide y que la gente recuerde en cambio nuestras celebraciones que fueron inolvidables", añadió el polémico jugador español.

Las sanciones que recibió la Selección argentina tras el escándalo en la final del Mundial

La FIFA sancionó al volante argentino Leandro Paredes -empujó y golpeó a Eric García y también forcejeó con Gavi en medio de los festejos de España con diez partidos de suspensión y deberá pagar una multa de 90 mil dólares.

Fabián Ruiz criticó a la Selección argentina.

Además el defensor albiceleste Nahuel Molina (también agredió a Rodri) estará afuera de las canchas por otros siete encuentros y tendrá que abonar el mismo dinero.

La FIFA también castigó al volante de River Thiago Almada con un encuentro de suspensión y una multa de USD 30.000 por conducta antideportiva.

Además Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, recibió tres partidos de suspensión y debe pagar 30.000 dólares por agredir a Dani Olmo al término del encuentro

Mientras que Gavi, del seleccionado español, recibió un partido de suspensión y una multa de USD 30.000 por conducta antideportiva.