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Cómo ajustar los tornillos de las bisagras de las puertas que están caídas y rotas

Si un tornillo o varios de las bisagras de la puerta están flojos, se pueden ajustar siguiendo algunos trucos de casa

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cómo ajustar un tornillo flojo en la puerta.

Cómo ajustar un tornillo flojo en la puerta.

Un tornillo suelto en una puerta puede ser un problema por varias razones. No solo se aflojan las bisagras; la puerta se puede caer, la madera se puede romper por forzar la abertura y también se puede trabar en algún momento por la inclinación hacia adelante o hacia el piso.

Cuando los tornillos empiezan a dañar la madera y se vuelven un problema estructural de casa serio, hay que reemplazarlos o ajustarlos de inmediato, de la misma forma que hay que hacer con los tornillos del picaporte o la cerradura.

Paso a paso para ajustar las bisagras.

Paso a paso para ajustar las bisagras.

Las bisagras de una puerta tienen que estar limpias y ajustadas. Cuando se junta grasa o mugre en ellas, junto con el desgaste y los tornillos desajustados, se pueden generar problemas cada vez más graves.

Cómo ajustar el tornillo de la bisagra de una puerta

Para realizar este tipo de arreglos de casa, sea en una puerta o no, siempre hay que tener las herramientas de carpintería correspondientes para emergencias.

Las herramientas básicas de carpintería de casa son: cinta métrica, escuadra metálica, un lápiz carpintero para marcar la madera sin que se rompa, serruchos, lijas de papel, un martillo, clavos, tornillos, tarugos, taladro y bisagras de repuesto.

Para ajustar y regular los tornillos de las puertas, hay que identificar bien cuáles son los tornillos que generan problemas y luego realizar algunos pasos.

  1. Termina de aflojar los tornillos superiores e inferiores que están sueltos y mueve la puerta para nivelarla correctamente.
  2. Revisa que los orificios del marco y la puerta no estén muy gastados o rotos. En estos casos se puede colocar un palillo de madera con un poco de cola blanca en el orificio para achicarlo.
  3. Coloca los tornillos nuevamente y ajusta con fuerza usando un destornillador o llave con la medida para fijar la posición.

Consejos extra para ajustar los tornillos del picaporte de la puerta

Para ajustar los tornillos de un picaporte de puerta, primero hay que localizar los tornillos y ver si están en la parte externa o interna. Si están externos, solo hay que ajustar directamente con un destornillador.

Aprovecha para ajustar el picaporte.&nbsp;

Aprovecha para ajustar el picaporte.

Si el tornillo es interno, hay que retirar con cuidado la tapa redonda usando un destornillador plano para hacer palanca. Aprieta la tornillera interna contra la hoja de la puerta, coloca la tapa nuevamente y revisa la lubricación. Nunca dejes el picaporte flojo en la puerta porque un día te puedes quedar con la manija en la mano; es mejor resolverlo a tiempo.

En pocas palabras

  • Ajuste de tornillos: Se pueden arreglar tornillos de bisagras flojos en puertas siguiendo trucos caseros.
  • Herramientas necesarias: Se requiere cinta métrica, serruchos, martillo, clavos, tornillos y taladro para reparaciones caseras.
  • Reparación de orificios: Si los orificios están gastados, se puede usar un palillo de madera con cola blanca para ajustarlos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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