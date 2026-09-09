Los técnicos recomiendan poner una esponja en el lavarropas: por qué hacerlo y para qué sirve

La técnica consiste en colocar una esponja limpia directamente dentro del tambor, junto con la ropa, antes de comenzar el lavado. Durante el movimiento del lavarropas, parte de los pelos y las pelusas que se desprenden de las prendas pueden quedar atrapados en la superficie porosa de la esponja.

¿Poner una esponja en el lavarropas? el motivo detrás de este popular truco de limpieza

La estructura de la esponja funciona como un captor de residuos que quedan flotando en el agua durante el lavado. El método puede resultar especialmente útil en casas donde hay perros o gatos, ya que el pelo suele adherirse con facilidad a la ropa. Al retener parte de esos residuos, se puede reducir la cantidad que llega al filtro del electrodoméstico.