Poner una esponja dentro del lavarropas puede parecer una práctica extraña, pero detrás del truco hay una explicación sencilla. La propuesta ganó popularidad entre quienes buscan una forma económica de reducir uno de los problemas más habituales al lavar la ropa como los pelos de mascotas, las pelusas y las fibras que quedan adheridas.
Los técnicos recomiendan poner una esponja en el lavarropas: por qué hacerlo y para qué sirve
La colocación de una esponja en el lavarropas se viralizó como método económico para atrapar pelos de mascotas y pelusas de la ropa.
La técnica consiste en colocar una esponja limpia directamente dentro del tambor, junto con la ropa, antes de comenzar el lavado. Durante el movimiento del lavarropas, parte de los pelos y las pelusas que se desprenden de las prendas pueden quedar atrapados en la superficie porosa de la esponja.
¿Poner una esponja en el lavarropas? el motivo detrás de este popular truco de limpieza
La estructura de la esponja funciona como un captor de residuos que quedan flotando en el agua durante el lavado. El método puede resultar especialmente útil en casas donde hay perros o gatos, ya que el pelo suele adherirse con facilidad a la ropa. Al retener parte de esos residuos, se puede reducir la cantidad que llega al filtro del electrodoméstico.
Este truco puede ser especialmente práctico para prendas oscuras, telas sintéticas y ropa que suele acumular pelos de mascotas. La recomendación es utilizar una esponja nueva o reservada exclusivamente para el lavarropas, sin restos de grasa ni productos de limpieza. También advierte que no reemplaza la limpieza periódica del filtro.
¿Cómo meter la esponja en el lavarropas?
Lo aconsejable es evitar las esponjas que tienen una superficie abrasiva que pueda desprenderse durante el lavado. Para prendas delicadas, como lana o seda, también se recomienda tener especial cuidado con la fricción.
El procedimiento es simple:
- colocar la ropa en el tambor
- sumar una esponja limpia
- comenzar el programa habitual
Si la carga tiene una gran cantidad de pelos o pelusas, algunas fuentes mencionan la posibilidad de utilizar más de una. Al terminar, hay que retirar la esponja, quitar los residuos y enjuagarla.
En pocas palabras
- Esponja en lavarropas: Un truco viral para atrapar pelos de mascota y pelusas en la ropa.
- Funcionamiento: La textura porosa de la esponja retiene residuos durante el lavado, útil en casas con mascotas.
- Recomendaciones: Usar esponjas nuevas, evitar superficies abrasivas y no olvidar la limpieza del filtro del lavarropas.