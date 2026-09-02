Qué hacer si la ropa sale del lavarropas mal enjuagada y con manchas blancas

Las causas más comunes de este asunto de lavado de ropa son las siguientes:

Mucho jabón genera mucha espuma y, por lo tanto, marcas en la ropa.

Usar más detergente del necesario deja manchas blancas por la espuma. El lavarropas no logra eliminar por completo la espuma en el enjuague; por eso la ropa queda tiesa y manchada.

no logra eliminar por completo la espuma en el enjuague; por eso la queda tiesa y manchada. Cuando el filtro de la bomba está obstruido con pelusas, mugre, sarro o agua sucia, no descarga bien y, por ende, la ropa queda con marcas.

queda con marcas. La sobrecarga del tambor del lavarropas impide que las prendas se muevan libremente. Cuando esto pasa, el jabón no se distribuye; penetra en ciertas zonas de los tejidos.

Para evitar las manchas de detergente en la ropa, hay que medir la cantidad de jabón como se especifica en el envase para evitar el exceso de espuma. Revisa los filtros cada tanto y prioriza los ciclos de enjuague al finalizar el lavado.

¿Qué hago si la ropa sale del lavarropas con marcas de jabón?

Si la ropa queda con restos de jabón o mal enjuagada, se puede realizar un ciclo nuevo de lavado, corto solo con agua. También se puede hacer un nuevo centrifugado luego del enjuague para terminar de eliminar el jabón.

El vinagre blanco sirve mucho para eliminar marcas de detergente en la ropa. También ablanda las prendas cuando quedan rígidas.

Realiza un enjuague extra.

Si la mancha está en una pequeña zona de la prenda de ropa, se puede enjuagar a mano.

Para prendas de ropa oscuras conviene usar detergentes diseñados para ello. Estos productos no dejan residuos blancos sobre las telas.