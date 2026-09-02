Qué hacer si la ropa sale del lavarropas mal enjuagada y con manchas blancas

Sacar la ropa del lavarropas con marcas blancas o aureolas de detergente es una situación frustrante y un problema super común. No necesariamente es un problema del lavarropas; a veces usamos jabón de más, utilizamos un detergente que deja manchas en la ropa oscura o no realizamos el enjuague de la ropa en la máquina.
Un mal enjuague no solo es un problema estético que deja la ropa llena de marcas. Las prendas mal enjuagadas también quedan duras o con una textura rígida por el detergente seco, o empieza a desprender una pelusa blanca generada por el jabón que quedó entre las fibras.
¿Por qué la ropa sale del lavarropas con manchas y cómo evitarlo?
Si el lavarropas enjuaga mal, puede que estemos usando mucho detergente o que la máquina tenga problemas de desagüe o problemas en los filtros.
Las causas más comunes de este asunto de lavado de ropa son las siguientes:
- Usar más detergente del necesario deja manchas blancas por la espuma. El lavarropas no logra eliminar por completo la espuma en el enjuague; por eso la ropa queda tiesa y manchada.
- Cuando el filtro de la bomba está obstruido con pelusas, mugre, sarro o agua sucia, no descarga bien y, por ende, la ropa queda con marcas.
- La sobrecarga del tambor del lavarropas impide que las prendas se muevan libremente. Cuando esto pasa, el jabón no se distribuye; penetra en ciertas zonas de los tejidos.
Para evitar las manchas de detergente en la ropa, hay que medir la cantidad de jabón como se especifica en el envase para evitar el exceso de espuma. Revisa los filtros cada tanto y prioriza los ciclos de enjuague al finalizar el lavado.
¿Qué hago si la ropa sale del lavarropas con marcas de jabón?
Si la ropa queda con restos de jabón o mal enjuagada, se puede realizar un ciclo nuevo de lavado, corto solo con agua. También se puede hacer un nuevo centrifugado luego del enjuague para terminar de eliminar el jabón.
El vinagre blanco sirve mucho para eliminar marcas de detergente en la ropa. También ablanda las prendas cuando quedan rígidas.
Si la mancha está en una pequeña zona de la prenda de ropa, se puede enjuagar a mano.
Para prendas de ropa oscuras conviene usar detergentes diseñados para ello. Estos productos no dejan residuos blancos sobre las telas.
En pocas palabras
- Manchas blancas: Las marcas de detergente en la ropa son un problema común y frustrante, a menudo por exceso de jabón o mal enjuague.
- Causas: El uso excesivo de detergente, filtros obstruidos o sobrecarga del lavarropas pueden provocar que la ropa salga mal enjuagada.
- Soluciones: Realizar un ciclo de enjuague adicional, usar vinagre blanco o asegurarse de no sobrecargar la máquina son métodos efectivos.