Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, el lugar que les designas también significan algo. En este sentido, la lámpara de sal tiene muchísimos beneficios que deben aprovecharse los primeros días de septiembre. Para atraer la abundancia, solo depende del uso que le des.
Lámpara de sal: cómo usarla en septiembre para que traiga abundancia y prosperidad al hogar en primavera
El feng shui sugiere cómo usar la lámpara de sal antes de la primavera para fomentar la abundancia y otros beneficios muy buscados
Seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente, la de sal, de color rosado o tonos claros, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia y la prosperidad. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y cómo usarla este mes para que haga efecto.
Cómo usar la lámpara de sal en septiembre para que traiga abundancia al hogar en primavera
Todos los elementos decorativos que tengas en tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
Su potencial energético en septiembre, el mes de la primavera, debe aprovecharse usándola de forma correcta y en los lugares donde la abundancia lo requiera, así que te contamos cuáles son las formas y los espacios beneficiados este mes.
Para maximizar la atracción de riqueza y abundancia, el lugar donde colocas la lámpara es fundamental. Según el feng shui, tiene que ir en la esquina sudeste de la casa, en la entrada principal para purificar las energías que ingresan y también en tu espacio de trabajo o mesa de luz para neutralizar la contaminación de pantallas y promover el descanso reparador.
Más allá del simbolismo de la abundancia, la lámpara de sal encendida en el mes de septiembre aporta beneficios ideales:
- Calidez y confort.
- Promueve el descanso reparador.
- Purificación del aire.
- Disminuye la sobrecarga de iones positivos emitidos por computadoras, teléfonos y televisores.
- Sirve como un filtro protector de energías.
En pocas palabras
- Feng Shui: la lámpara de sal se usa en septiembre para atraer abundancia y prosperidad en primavera.
- Ubicación estratégica: colocarla en la esquina sudeste, entrada principal o espacio de trabajo maximiza sus beneficios energéticos.
- Beneficios adicionales: purifica el aire, promueve el descanso y neutraliza la contaminación de pantallas, aportando calidez y confort.