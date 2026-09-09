Lámpara de sal: cómo usarla en septiembre para que traiga abundancia y prosperidad al hogar en primavera

Su potencial energético en septiembre, el mes de la primavera, debe aprovecharse usándola de forma correcta y en los lugares donde la abundancia lo requiera, así que te contamos cuáles son las formas y los espacios beneficiados este mes.

Para maximizar la atracción de riqueza y abundancia, el lugar donde colocas la lámpara es fundamental. Según el feng shui, tiene que ir en la esquina sudeste de la casa, en la entrada principal para purificar las energías que ingresan y también en tu espacio de trabajo o mesa de luz para neutralizar la contaminación de pantallas y promover el descanso reparador.

En septiembre, la lámpara de sal en la principal de la casa promueve el movimiento de la riqueza.

Más allá del simbolismo de la abundancia, la lámpara de sal encendida en el mes de septiembre aporta beneficios ideales: