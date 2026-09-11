Inicio Ovación Fútbol River Plate
Fútbol

Bustos y Viña se van de River: los últimos sobrevivientes del container de Cantilo

Fabricio Bustos y Matías Viña rescindieron su contrato con River y continuarán sus carreras en el fútbol de Brasil

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Fabricio Bustos y Matías Viña se van de River.

Fabricio Bustos y Matías Viña se van de River.

Fabricio Bustos y Matías Viña sellaron la rescisión de sus contratos con River tras entrenar apartados en Cantilo. Ambos futbolistas continuarán sus carreras en el fútbol de Brasil: el lateral derecho lo hará en Coritiba, mientras que el izquierdo jugará en Cruzeiro.

Con estas salidas, el club de Núñez le puso fin a la novela de los dos últimos marginados que quedaban en el conteiner desde el inicio del segundo semestre de la temporada.

Bustos y Viña arreglaron sus salidas de River

La situación de Bustos se resolvió rápidamente luego de que River definiera rescindir el vínculo que los unía hasta diciembre de 2027. El Coxa, que recientemente contrató a Nicolás Fonseca, cerró la llegada del defensor por una suma cercana a los cinco millones de dólares.

En su estadía en el Millonario, el ex Inter de Porto Alegre disputó 53 partidos y tuvo su última aparición ante Blooming por Copa Sudamericana. Aunque sonó para Independiente y Rosario Central, ninguna opción en el fútbol local terminó por prosperar.

Por el lado de Viña Flamengo, dueño de su pase, fue el encargado de negociar su llegada a préstamo a Cruzeiro hasta diciembre. Para concretarlo, el lateral debió rescindir su cesión con River, la cual vencía a fin de año.

El uruguayo llegó para el primer semestre de la temporada, pero tras el Mundial quedó relegado y no volvió a ser tenido en cuenta. Su breve ciclo se cerró con solo 14 partidos.

Su marginación definitiva respondió a una razón económica: el contrato incluía una obligación de compra de 4,5 millones de dólares si alcanzaba el 50 % de los encuentros disputados.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas