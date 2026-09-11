Gimnasia pierde 1-0 en su visita a Defensa y Justicia

Defensa y Justicia pegó primero

Defensa y Justicia pegó primero. Tras una buena jugada por izquierda, que terminó con el centro de Juan Gutiérrez, apareció en el centro del área Leandro Fernández.

El delantero, exjugador de Godoy Cruz, puso el parietal derecho para poner la pelota pegada pegada al palo izquierdo del arco defendido por César Rigamonti.

Sobre los 20 minutos el dueño de casa amplió la ventaja, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Leandro Fernández había aprovechado un mal despeje dentro del área, pero el VAR corrigió la acción y el juego se reanudó con tiro libre indirecto para Gimnasia.

Con el correr de los minutos, Defensa y Justicia fue mostrando superioridad en el campo. Por suerte para el Mensana, no estuvo fino a la hora de dar la puntada final.

A los 33' llegó una mala noticia para Gimnasia. Facundo Lencioni, una de sus principales figuras, se retiró lesionado del campo de juego. En su lugar ingresó Brian Andrada.