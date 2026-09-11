Boca le gana a Central Córdoba en La Bombonera

Boca le gana 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero este viernes, por la novena fecha del Torneo Clausura con el objetivo de afianzarse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.
Boca recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero con el objetivo de consolidar un lugar en los playoffs del Clausura
Boca le gana 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero este viernes, por la novena fecha del Torneo Clausura con el objetivo de afianzarse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.
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A los 4 minutos del primer tiempo Ángel Romero abrió el marcador para el Xeneize y a los 10' Enner Valencia puso el 2-0.
Cuando recién había arrancado el partido llegó el pase de Sebastián Villa, se la cedió a Blanco, quien metió un centro perfecto para que Romero la empujara al gol.
Luego Barrera se perdió el empate, pero su tiro pasó muy cerca del palo.
Gorosito debordaba por la derecha y asistía a Valencia, quien marcó su `primer gol con la camiseta de Boca.
Villa se lo perdía solo. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena era superior a su rival.