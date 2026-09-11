Boca le gana a Central Córdoba en La Bombonera

Cuando recién había arrancado el partido llegó el pase de Sebastián Villa, se la cedió a Blanco, quien metió un centro perfecto para que Romero la empujara al gol.

Luego Barrera se perdió el empate, pero su tiro pasó muy cerca del palo.

Gorosito debordaba por la derecha y asistía a Valencia, quien marcó su `primer gol con la camiseta de Boca.

Villa se lo perdía solo. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena era superior a su rival.