Deportivo Maipú visita a Almagro por la Primera Nacional: hora, TV y formaciones

El Cruzado viene de empatar 0 a 0 ante Patronato como local y lleva dos partidos sin ganar. Previo a este compromiso cayó por 1 a 0 ante Colegiales como visitante.

El equipo conducido por Mariano Echeverría se ubica en el octavo lugar con 39 puntos.

El conjunto de calle Vergara está en zona del Reducido. Ha logrado once triunfos, empató seis y perdió once partidos.

Así llega el rival del Deportivo Maipú

Almagro viene de perder 2 a 1 como local ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El Tricolor se ubica en la 12ª ubicación de la Zona B con 34 unidades. Está a cinco puntos del Deportivo Maipú, el último equipo que esta clasificando al Reducido y a siete unidades del descenso.

El equipo dirigido por Carlos Mayor buscará ganar de local, ya que acumula cuatro partidos sin triunfar en su estadio.

El último antecedente entre el Deportivo Maipú y Almagro

Deportivo Maipú le ganó 1 a 0 a Almagro en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 11ra fecha de la Zona B del Torneo de la Primera Nacional, con gol de Juan Pablo Gobetto a los 38' del primer tiempo. El enfrentamiento correspondió a la primera rueda, del certamen.

Probables formaciones: