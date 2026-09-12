Atención viajeros: retrasaron la apertura del Paso Cristo Redentor por hielo y nieve en la Ruta 7

A partir de las 12, las autoridades del corredor bioceánico informaron que el tránsito en la cordillera volverá a la normalidad tanto en Argentina como en Chile.

Imagen de la montaña completamente nevada.

El informe técnico detalló además que los tramos entre Uspallata, Polvaredas y Punta de Vacas presentan circulación transitable pero con extrema precaución, a raíz de la presencia de vientos moderados e intervenciones sobre la ruta.

Estado de otros corredores y pasos por la nieve

La contingencia climática afecta de igual manera al Paso Internacional Pehuenche en el Sur provincial, el cual está inhabilitado para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional 145. Para este corredor, el tránsito interno únicamente está permitido hasta la zona de Las Loicas.

En las rutas del Sur de la provincia, sectores de la Ruta Nacional 40 -entre Malargüe y El Sosneado- y de la Ruta Nacional 144 -entre San Rafael y Las Salinas- registran acumulación de nieve y formación de hielo sobre la carpeta asfáltica, por lo que las autoridades exigieron circular con máxima precaución.

Desde los organismos de frontera recordaron a los conductores que la decisión de habilitar el tránsito internacional es potestad de la coordinación del paso fronterizo. Se reitera a todos los usuarios la obligación de portar cadenas en los vehículos al transitar por zonas de montaña y consultar el estado del tiempo antes de emprender viaje hacia la cordillera.