El Paso Cristo Redentor permanece inhabilitado durante la mañana de este sábado 12 de septiembre debido a adversas condiciones meteorológicas en la alta montaña. Aunque la apertura del túnel internacional estaba programada para las 9, las autoridades confirmaron que el paso hacia Chile fue postergado a raíz de la formación de hielo en distintos sectores de la calzada.
Atención viajeros: retrasaron la apertura del Paso Cristo Redentor por hielo y nieve en la Ruta 7
El tránsito interno por la Ruta 7 está habilitado únicamente hasta Punta de Vacas. Las autoridades comunicarán cuándo se rehabilita el paso a Chile
La presencia de nieve sobre la Ruta 7 comenzó a registrarse el viernes a la noche. En la jornada sabatina, se registró un accidente con una camioneta y un camión en la Curva de Guido, por lo que se pidió precaución para circular.
De acuerdo con el reporte de transitabilidad actualizado a las 8.30 por el 4° Distrito Mendoza de Vialidad Nacional, el tránsito interno sobre el corredor andino se encuentra habilitado únicamente hasta la localidad de Punta de Vacas. Desde ese punto en adelante -incluyendo Penitentes, Puente del Inca, la zona de ingreso al Parque Aconcagua, Las Cuevas y el túnel internacional- la calzada se mantiene intransitable por tareas de mantenimiento y acumulación nívea.
A partir de las 12, las autoridades del corredor bioceánico informaron que el tránsito en la cordillera volverá a la normalidad tanto en Argentina como en Chile.
El informe técnico detalló además que los tramos entre Uspallata, Polvaredas y Punta de Vacas presentan circulación transitable pero con extrema precaución, a raíz de la presencia de vientos moderados e intervenciones sobre la ruta.
Estado de otros corredores y pasos por la nieve
La contingencia climática afecta de igual manera al Paso Internacional Pehuenche en el Sur provincial, el cual está inhabilitado para todo tipo de vehículos sobre la Ruta Nacional 145. Para este corredor, el tránsito interno únicamente está permitido hasta la zona de Las Loicas.
En las rutas del Sur de la provincia, sectores de la Ruta Nacional 40 -entre Malargüe y El Sosneado- y de la Ruta Nacional 144 -entre San Rafael y Las Salinas- registran acumulación de nieve y formación de hielo sobre la carpeta asfáltica, por lo que las autoridades exigieron circular con máxima precaución.
Desde los organismos de frontera recordaron a los conductores que la decisión de habilitar el tránsito internacional es potestad de la coordinación del paso fronterizo. Se reitera a todos los usuarios la obligación de portar cadenas en los vehículos al transitar por zonas de montaña y consultar el estado del tiempo antes de emprender viaje hacia la cordillera.
En pocas palabras
- Cierre de frontera: el Paso Cristo Redentor permanece cerrado por hielo y nieve en la Ruta 7.
- Tránsito restringido: la circulación está habilitada hasta Punta de Vacas; se informará la reapertura a Chile.
- Otras rutas afectadas en el Sur: Paso Pehuenche y sectores de Rutas 40 y 144 también presentan complicaciones por las nevadas.