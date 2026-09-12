Los mendocinos se despertaron este sábado con una copiosa nevada: videos e imágenes

La nieve, casi siempre inesperada para quienes viven en el llano mendocino, rápidamente se convirtió en una de las imágenes de la mañana y volvió a dejar una postal invernal en pleno septiembre.

Este sábado se produjo un accidente en la Curva de Guido por la formación de hielo en la calzada.

En la zona de la alta montana, se produjo un accidente en la conocida Curva de Guido por la formación de hielo en la calzada. De hecho se retrasó la apertura del Paso Cristo Redentor por las condiciones meteorológicas reinantes en la cordillera.

Para los próximos días, el frío empieza a ceder: el domingo mejora el tiempo, con ascenso de la temperatura y una máxima cercana a 14°C.

Potrerillos y un paisaje de invierno en pleno septiembre. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Desde el lunes el ascenso será más marcado, con 20°C y cielo poco nuboso, y el martes podría llegar a 21°C.