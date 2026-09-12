Los mendocinos se despertaron este sábado con una copiosa nevada: videos e imágenes

La nieve volvió a hacerse presente en Mendoza este sábado y sorprendió a muchos mendocinos que se encontraron con la postal blanca desde temprano. La precipitación comenzó alrededor de las 8 en distintos sectores, tal como había anticipado el pronóstico del tiempo, aunque eso no evitó el asombro entre quienes salieron de sus casas y se encontraron con los copos.
El frío y el cielo cubierto marcaron el comienzo de la jornada, en el marco del ingreso de un frente de aire polar que ya había sido advertido por los organismos meteorológicos.
La Dirección de Contingencias Climáticas había pronosticado para este sábado una jornada mayormente nublada y fría, con descenso de la temperatura y viento del sector sur. Incluso se emitieron alertas amarillas y naranjas de acuerdo a la zona de la provincia.
La nieve, casi siempre inesperada para quienes viven en el llano mendocino, rápidamente se convirtió en una de las imágenes de la mañana y volvió a dejar una postal invernal en pleno septiembre.
En la zona de la alta montana, se produjo un accidente en la conocida Curva de Guido por la formación de hielo en la calzada. De hecho se retrasó la apertura del Paso Cristo Redentor por las condiciones meteorológicas reinantes en la cordillera.
Para los próximos días, el frío empieza a ceder: el domingo mejora el tiempo, con ascenso de la temperatura y una máxima cercana a 14°C.
Desde el lunes el ascenso será más marcado, con 20°C y cielo poco nuboso, y el martes podría llegar a 21°C.
En pocas palabras
- Nevada: los mendocinos se despertaron este sábado con una copiosa nevada.
- Pronóstico cumplido: la precipitación comenzó alrededor de las 8, tal como había anticipado el pronóstico meteorológico.
- Postal invernal: el fenómeno dejó una postal blanca y fría en pleno septiembre.