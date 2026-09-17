La decisión que tomó River tras el buen comienzo de Leonardo Ponzio como director técnico

En principio la idea de la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo era que el nuevo cuerpo técnico asumiera hasta fin de año y tomarse el tiempo necesario para designar al futuro DT.

“Por reglamento de AFA, un interino no puede dirigir más de 2 partidos y ningún entrenador puede tener contrato menor a 1 año”, explicaron desde el club para justificar la decisión de que Leonardo Ponzio haya dejado de ser interino y haya firmado por un año aún cuando no está confirmado que siga después de fin de año.

La campaña de Ponzio como DT de River

Leonardo Ponzio asumió tras la salida del Chacho Coudet y en sus 3 primeros partidos River sumó 9 puntos al vencer consecutivamente a Banfield (3-2), Independiente Rivadavia (3-1) y Atlético Tucumán (2-1).

Mientras espera volver al Monumental este sábado 19 a las 19 ante Huracán, el conjunto millonario ya se metió en zona de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y está 6to en la tabla anual por lo que se estaría clasificando a la Copa Sudamericana 2027 y está a solo 3 puntos del lote de equipos que se clasificarán a la Copa Libertadores del año próximo

El Clausura, el regreso a la Libertadores y el Superclásico ante Boca son los 3 grandes objetivos que tienen River y Ponzio de acá a fin de año.