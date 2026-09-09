El boxeo de Mendoza tiene un gran motivo para esperanzarse. A la Chinita Brisa Alfonzo le llegó la "llamada más esperada": tendrá el mes próximo una chance por Título Mundial. Enfrentará a la canadiense Leila Beaudoin en Quebec por el cetro interino superpluma de la AMB.
La China Brisa Alfonzo peleará por el Título Mundial interino de boxeo de la AMB en Canadá
La campeona argentina y Fedelatin, la mendocina Brisa Alfonzo tendrá su primer pleito en el boxeo internacional, y será por el Título Mundial interino AMB/WBA
La máxima representante del pugilismo femenino local, Brisa Alfonzo (9-1-2,1 KO), ex campeona argentina (resignó el título por cuestión administrativa) y actual poseedora del título Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB/WBA) enfrentará a Leiba Beaudoin (15-2-0, 2 KO) el 8 de octubre en Quebec, en una megavelada de boxeo internacional, que tendrá como pleito estelar al choque entre el cubano Osleys Iglesias y el danés Oliver Zaren por el Título Mundial unificado de la Federación Internacional (FIB/IBF) y la Organización Internacional (OIB/IBO) de peso supermediano.
Brisa Alfonzo y su primera chance en el boxeo internacional
La pugilista radicada en Las Heras y pupila de Pablo Chacón confesó este miércoles que recibió con sorpresa la noticia de la pelea en Canadá, si bien el promotor Jorge Pandolfino había comentado que se estaba gestionando hacer pelear a la China Alfonzo en Mendoza "por un título internacional".
"Fue una sorpresa. Me avisaron este lunes y ya firmé el contrato, es algo oficial. Ya comencé a gestionar la visa para poder pelear en Canadá, pero parece que viene demorada", comenzó relatando la mendocina de 26 años.
Brisa Alfonzo quiere completar su preparación en Buenos Aires
Respecto a la inmediatez, y si llegará a tiempo con la preparación, la pugilista aclaró: "Yo estoy entrenando a full dos turnos, y ahora le estoy agregando un tercer turno, no todos los días, de natación. Ahora estoy haciendo algunos trámites para que me ayuden para poder viajar a Buenos Aires y hacer una preparación allá".
Respecto a la preparación técnica, la pupila de Pablo Chacón señaló que tienen en vista hacer guanteos en Buenos Aires con una experimentada pugilista de roce internacional. "Estamos gestionando una boxeadora exigente para hacer sparring. Estoy hablando con el técnico de la Burbuja, Karen Elizabeth Carabajal, que fue aspirante al Título Mundial (cetro mundial IBO de peso ligero)", concluyó la campeona Brisa Alfonzo.
En pocas palabras
- Brisa Alfonzo: La boxeadora argentina peleará por el Título Mundial interino AMB/WBA en Canadá contra Leila Beaudoin.
- Oportunidad Histórica: Se trata de la primera chance internacional de Alfonzo por un cinturón mundial, representando a Mendoza en el pugilismo femenino.
- Preparación y Visas: La pugilista está entrenando intensamente, aunque enfrenta demoras en la gestión de su visa para viajar a Quebec.