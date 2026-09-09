La China Brisa Alfonzo peleará por el Título Mundial interino de boxeo de la AMB en Canadá

"Fue una sorpresa. Me avisaron este lunes y ya firmé el contrato, es algo oficial. Ya comencé a gestionar la visa para poder pelear en Canadá, pero parece que viene demorada", comenzó relatando la mendocina de 26 años.

"Lo más complicado hasta ahora viene siendo el tema de la visa, con muchas demoras. Espero que podamos llegar a tiempo para viajar a Canadá con tiempo para la pelea. Este es el sueño de mi vida, y se está por cumplir", Brisa Alfonzo "Lo más complicado hasta ahora viene siendo el tema de la visa, con muchas demoras. Espero que podamos llegar a tiempo para viajar a Canadá con tiempo para la pelea. Este es el sueño de mi vida, y se está por cumplir", Brisa Alfonzo

La China Brisa Alfonzo tendrá su primera gran chance en el boxeo internacional, y por un Título Mundal.

Brisa Alfonzo quiere completar su preparación en Buenos Aires

Respecto a la inmediatez, y si llegará a tiempo con la preparación, la pugilista aclaró: "Yo estoy entrenando a full dos turnos, y ahora le estoy agregando un tercer turno, no todos los días, de natación. Ahora estoy haciendo algunos trámites para que me ayuden para poder viajar a Buenos Aires y hacer una preparación allá".

Respecto a la preparación técnica, la pupila de Pablo Chacón señaló que tienen en vista hacer guanteos en Buenos Aires con una experimentada pugilista de roce internacional. "Estamos gestionando una boxeadora exigente para hacer sparring. Estoy hablando con el técnico de la Burbuja, Karen Elizabeth Carabajal, que fue aspirante al Título Mundial (cetro mundial IBO de peso ligero)", concluyó la campeona Brisa Alfonzo.