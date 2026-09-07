El boxeo de Mendoza, que nació a fines del año 1908, a lo largo de su historia recibió maestros que fueron perfilando un estilo propio y definido. Siete fueron los campeones que dio nuestra tierra al país, además de dos medallistas olímpicos, pero Nicolino Locche fue el más excelso producto de esa escuela admirada en el mundo.
Hace más de dos décadas despedíamos a Nicolino Locche, la obra máxima del boxeo mendocino
El 7 de septiembre del 2005 falleció Nicolino Locche, campeón mundial welter junior, quien fue la cúspide del estilo del boxeo mendocino
A pocos días de haber cumplido sus 66 años (2 de septiembre), y de haber sido objeto de una reposición histórica por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, le entregó el cinturón de campeón mundial que nunca había recibido, los mendocinos y los amantes del boxeo recibimos la triste noticia del fallecimiento del Intocable.
Un triste 7 de septiembre se iba Nicolino Locche, el Intocable
En el 21° aniversario de su paso a la inmortalidad, vale la pena repasar un poco la historia de Nicolino Locche. A los 8 años ingresó al que luego sería una mítica escuela, el Mocoroa Boxing Club, dela Cuarta Sección de la capital mendocina. Allí Francisco Paco Bermúdez encontró la materia primera para su máxima obra: el boxeador con la defensa perfecta.
Mucho le costó a Nicolino conquistar el paladar boxístico del "gran público", el del Luna Park, pero que pelea a pelea aprendió a apreciar la mezcla de exhibición estética y destreza deportiva del mendocino, la excelencia en la impronta del pugilismo, el "arte de pegar y no dejarse pegar".
Locche fue campeón mendocino y luego argentino de peso ligero, pero en la divisional superior, welter junior (superligero), donde también sería campeón argentino y sumaría el Sudamericano.
En 1968 le llegaría finalmente la chance mundialista, y el 12 de diciembre, en el Kokugikan Stadium de Tokio, Japón, enfrentaría al temible campeón Takeshi Paul Fuji, al que vencería por abandono en el 10° round (no salió a combatir), luego de mostrar una faena digna de un torero, y atacando como nunca, para dejar sin chances al hawaiano radicado en el país nipón. Luego vendrían las defensas históricas contra el Morocho Hernández o Antonio Cervantes (Kid Pambelé) en el Luna Park.
El campeón mundial de boxeo que no pegaba ni se le podía pegar
Lejos del gimnasio y cansado de las disciplina del pugilismo, llegaría la dolorosa derrota en su séptima exposición del cetro ecuménico, ante Pepermint Alfonso Frazer, en Panamá City. Pero la huella dejada fue imborrable y lo llevó a ser ingresado tardíamente al Salón Mundial de la Fama de Canastota, Nueva York, el 10 de enero del 2003, junto a otra leyenda como el pesado George Foreman.
Aquella tarde del 7 de septiembre del 2005, uno de los más idóneos de los testigos que vivieron sus hazañas, el colega Ernesto Cherquis Bialo, vino a Mendoza a despedirlo y declaró a Diario UNO en el velatorio realizado en calle Maipú, que "ver a Nicolino era como ir al matinée del cine a ver una película de vaqueros. Pasara lo que pasara, se sabía que el muchacho siempre iba a ganar, y se disfrutaba sin ansiedad el boxeo".
En pocas palabras
- Nicolino Locche: El 7 de septiembre del 2005 falleció el campeón mundial welter junior, un ícono del boxeo mendocino.
- Legado boxístico: Locche es considerado el producto más excelso de la escuela de boxeo de Mendoza, admirada mundialmente por su estilo único.
- Reconocimiento: Fue campeón mundial welter junior y posteriormente ingresó al Salón Mundial de la Fama de Canastota en 2003.