Hace más de dos décadas despedíamos a Nicolino Locche, la obra máxima del boxeo mendocino

Mucho le costó a Nicolino conquistar el paladar boxístico del "gran público", el del Luna Park, pero que pelea a pelea aprendió a apreciar la mezcla de exhibición estética y destreza deportiva del mendocino, la excelencia en la impronta del pugilismo, el "arte de pegar y no dejarse pegar".

Nicolino Locche, el púgil que era una sombra imposible de golpear, y que ganaba casi son castigar al rival.

Locche fue campeón mendocino y luego argentino de peso ligero, pero en la divisional superior, welter junior (superligero), donde también sería campeón argentino y sumaría el Sudamericano.

En 1968 le llegaría finalmente la chance mundialista, y el 12 de diciembre, en el Kokugikan Stadium de Tokio, Japón, enfrentaría al temible campeón Takeshi Paul Fuji, al que vencería por abandono en el 10° round (no salió a combatir), luego de mostrar una faena digna de un torero, y atacando como nunca, para dejar sin chances al hawaiano radicado en el país nipón. Luego vendrían las defensas históricas contra el Morocho Hernández o Antonio Cervantes (Kid Pambelé) en el Luna Park.

Efemérides: el 7 de septiembre de 2005 murió Nicolino Locche.

El campeón mundial de boxeo que no pegaba ni se le podía pegar

Lejos del gimnasio y cansado de las disciplina del pugilismo, llegaría la dolorosa derrota en su séptima exposición del cetro ecuménico, ante Pepermint Alfonso Frazer, en Panamá City. Pero la huella dejada fue imborrable y lo llevó a ser ingresado tardíamente al Salón Mundial de la Fama de Canastota, Nueva York, el 10 de enero del 2003, junto a otra leyenda como el pesado George Foreman.

Aquella tarde del 7 de septiembre del 2005, uno de los más idóneos de los testigos que vivieron sus hazañas, el colega Ernesto Cherquis Bialo, vino a Mendoza a despedirlo y declaró a Diario UNO en el velatorio realizado en calle Maipú, que "ver a Nicolino era como ir al matinée del cine a ver una película de vaqueros. Pasara lo que pasara, se sabía que el muchacho siempre iba a ganar, y se disfrutaba sin ansiedad el boxeo".