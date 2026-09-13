Boxeo en Buenos Aires: el tucumano C4 Ruiz sufrió un escalofriante KO frente al mexicano Talavera Carrillo

En el quinto asalto llegó el desenlace del pleito, cuando el mexicano conectó dos golpes curvos de zurda, el segundo en forma de uppercut, y mandó a la lona totalmente inconsciente a Ruiz. De inmediato el experimentado árbitro Mario González decretó el nocaut técnico sin iniciar el conteo, para la rápida atención del argentino, que estuvo muchos minutos sin reaccionar, y debió ser retirado del cuadrilátero en camilla.

En la pelea principal de la noche, el santafesino Tobías Jeremías Reyes (50,700) le ganó por puntos, en fallo unánime, al mexicano Efraín Rodríguez González (50,400) y se quedó con el Título Intercontinental mosca vacante de la OMB. Las tarjetas fueron: Roberto Benítez, 97-93; Hernán Bopp, 97-93; y Geyza Caryny, 98-92.

Gran triunfo del King Kong Edilberto Fernández en Córdoba

El pupilo de Pablo Chacón, el correntino Edilberto King Kong Fernández (75,600 kg), logró una resonante victoria el viernes por la noche en la velada realizada en el Club Unión Eléctrica de la ciudad de Córdoba. Allí el radicado en Las Heras levantó una pelea complicada frente al local Franco Pepo Morello (76,300) y se impuso por KO efectivo en el tercer round.

King Kong Fernández

Ante un rival movedizo y técnico, Fernández aplicó un esquema de pelea frontal y de búsqueda permanente. En el tercer capítulo surtió efecto el trabajo a la zona blanda, y definió con una zurda al plexo que mandó a la lona a Morello. la cuenta del árbitro llegó a diez ante la tardía reacción del cordobés, que así se vio perdedor a 1 minuto y 50 segundos del tercer capítulo.

El Dogo David Monti noqueó al chaqueño Pérez en Guaymallén

El boxeador del Club Villa Seca, David el Dogo Monti, logró muy rápido su tercer triunfo, en tantos combates, y también antes del límite, al sacar antes de cumplirse 20 segundos de pelea, al chaqueño Carlos Gabriel Pitbull Pérez. El pupilo de Matías Lucero salió con todo a combatir en el club de su barrio, en Kilómetro 8, Guaymallén y con golpes curvos (dos derechazos contundentes) mando al tapete al visitante, al que el arbitro Pedro Busto no le dio el pase y decretó el nocaut técnico en el primer round.