Boxeo en Buenos Aires: el tucumano C4 Ruiz sufrió un escalofriante KO frente al mexicano Talavera Carrillo

El tucumano Rodrigo Fabián Ruiz tuvo un doloroso traspié este sábado por la noche. En una velada televisada de boxeo profesional, realizada en el estadio José María Gatica, de Villa Domínico, Buenos Aires, el mexicano Ángel Talavera Carrillo lo mandó a la lona en el 5° round y tuvo que ser sacado en camilla del ring.
En el pleito de boxeo profesional que formó parte de la velada La Leyenda Continúa, televisada por TyC Sports, Rodrigo C4 Ruiz (57,00 kg) enfrentó al azteca Talavera Carrillo (58,500) por el Título Latino pluma vacante de las entidades Organización Mundial de Boxeo (OMB/WBO) y Federación Internacional de Boxeo (FIB/IBF). Ambas fajas siguieron vacantes, ya que el ganador se había excedido en el pesaje el día anterior.
El tremendo KO que sufrió C4 Ruiz peleando por el Título Latino FIB y OMB
Luego de un inicio que mostró al tucumano Ruiz veloz y agresivo, llegando a tirar a su rival en el primer asalto, gracias a su ganchos precisos. pero con el correr de los asaltos C4 comenzó a mermar en su ofensiva, y Talavera, que comenzó expectante y defensivo, comenzó a sacar buenas manos desde el cuarto round y a preocupar al de Las Talitas, Tucumán.
En el quinto asalto llegó el desenlace del pleito, cuando el mexicano conectó dos golpes curvos de zurda, el segundo en forma de uppercut, y mandó a la lona totalmente inconsciente a Ruiz. De inmediato el experimentado árbitro Mario González decretó el nocaut técnico sin iniciar el conteo, para la rápida atención del argentino, que estuvo muchos minutos sin reaccionar, y debió ser retirado del cuadrilátero en camilla.
En la pelea principal de la noche, el santafesino Tobías Jeremías Reyes (50,700) le ganó por puntos, en fallo unánime, al mexicano Efraín Rodríguez González (50,400) y se quedó con el Título Intercontinental mosca vacante de la OMB. Las tarjetas fueron: Roberto Benítez, 97-93; Hernán Bopp, 97-93; y Geyza Caryny, 98-92.
Gran triunfo del King Kong Edilberto Fernández en Córdoba
El pupilo de Pablo Chacón, el correntino Edilberto King Kong Fernández (75,600 kg), logró una resonante victoria el viernes por la noche en la velada realizada en el Club Unión Eléctrica de la ciudad de Córdoba. Allí el radicado en Las Heras levantó una pelea complicada frente al local Franco Pepo Morello (76,300) y se impuso por KO efectivo en el tercer round.
Ante un rival movedizo y técnico, Fernández aplicó un esquema de pelea frontal y de búsqueda permanente. En el tercer capítulo surtió efecto el trabajo a la zona blanda, y definió con una zurda al plexo que mandó a la lona a Morello. la cuenta del árbitro llegó a diez ante la tardía reacción del cordobés, que así se vio perdedor a 1 minuto y 50 segundos del tercer capítulo.
El Dogo David Monti noqueó al chaqueño Pérez en Guaymallén
El boxeador del Club Villa Seca, David el Dogo Monti, logró muy rápido su tercer triunfo, en tantos combates, y también antes del límite, al sacar antes de cumplirse 20 segundos de pelea, al chaqueño Carlos Gabriel Pitbull Pérez. El pupilo de Matías Lucero salió con todo a combatir en el club de su barrio, en Kilómetro 8, Guaymallén y con golpes curvos (dos derechazos contundentes) mando al tapete al visitante, al que el arbitro Pedro Busto no le dio el pase y decretó el nocaut técnico en el primer round.
En pocas palabras
- Rodrigo Ruiz: El boxeador tucumano Rodrigo Ruiz cayó por KOT5 ante el mexicano Ángel Talavera Carrillo.
- Título en juego: La pelea definía el Título Latino de boxeo de la OMB y FIB, que obtuvo Carrillo.
- Conclusión del combate: Ruiz sufrió un escalofriante KO en el quinto asalto y debió ser retirado en camilla.