Por qué se producen los calambres mientras dormimos y qué significa

Los calambres se producen por contracciones musculares.

Muchas veces se desconoce la causa y suelen ser inofensivos, pero algunos pueden relacionarse con otros problemas de salud, por lo que es importante consultar a un médico ante cualquier duda.

Algunas de las causas más comunes de calambres se relacionan con el flujo sanguíneo insuficiente, con el pinzamiento de algún nervio o la falta de algunos minerales como potasio, calcio o magnesio.

¿Qué significa tener un calambre de noche?

Los calambres de noche o nocturnos aparecen con frecuencia en los pies y pantorrillas cuando el cuerpo descansa. Es probable que se deban al cansancio de los músculos y a problemas nerviosos.

El riesgo de calambres por la noche aumenta con la edad, con los embarazos y algunas personas con otras afecciones pueden experimentarlos, así como ciertos medicamentos. Ejemplo de ello son los problemas renales, daños en los nervios o problemas de circulación.

¿Cómo calmar los calambres?

Algunas medidas pueden prevenir los calambres y otras pueden ayudar a controlarlos cuando ocurren. Expertos recomiendan tomar mucho líquido a diario y realizar estiramientos luego de la actividad física.

Si los calambres aparecen, se pueden controlar con algunos ejercicios y con calma. Si te despiertas de noche con calambres, estira el músculo de la pantorrilla para extender la pierna.

Con estiramientos se pueden calmar los calambres.

Masajea suavemente la zona afectada y estira los dedos de los pies hacia la rodilla. Si los calambres aparecen en los muslos, dobla la pierna hacia atrás llevando el talón al glúteo para estirar el cuádriceps.

Se puede aplicar un poco de calor o frío con una toalla o compresa de hielo y, cuando el dolor ceda, puedes caminar un poco para activar la circulación.