Plan canje de televisores: cómo obtener un Smart TV de 85 pulgadas a cambio de tu aparato viejo

El televisor es uno de los aparatos del hogar con mayor cantidad de uso y, por lo tanto, con uno de los mayores desgastes en lo que se refiere a su vida útil. De hecho, es normal que no lleguen a durar diez años, o incluso menos, antes de que sufran algún daño. Ante esto, una empresa líder en el mercado ofrece un plan canje para obtener Smart TV de última tecnología a menos de la mitad de su precio.
En este plan canje se ofrecen televisores Smart TV de diferentes tamaños que van desde las 43 hasta las 98 pulgadas y el precio final depende del aparato que se entregue, como así también de la forma en que se paga el saldo, que puede ser en cuotas o en un solo pago, lo que también trae otros beneficios.
Cómo es el plan canje de televisores
La empresa que posee este plan canje de televisores Smart TV es Samsung. El objetivo final de la empresa es, claramente, vender sus artículos apelando a dos importantes ventajas: menor precio y ofrecer la última tecnología en bajo consumo.
Entre las ventajas con las que se cuenta en este plan canje de Samsung es que los televisores ya tienen un descuento previo y a ese se le suma el monto por el que se recibe el Smart TV que las personas quieran entregar. En tanto, si el saldo restante se paga en una sola cuota se ofrece un tercer descuento. O, en todo caso, el dinero restante se puede pagar en cuotas sin interés.
Este plan canje está abierto para cualquier persona, ya que el televisor que se entrega puede ser de cualquier marca, lo único que se pide es que se encuentre funcionando.
Qué televisores Smart TV se pueden conseguir con este plan canje
Samsung, en su sitio web, ha dispuesto más de 20 televisores smart TV para que las personas puedan seleccionar cuáles quieren. Estos van desde las 43 pulgadas hasta las 98 pulgadas y todos presentan tecnología de última generación en cuanto a sonido e imagen.
En cuanto al ahorro, se pueden conseguir Smart TV nuevos a menos del 40% de su valor en las tiendas, ya que los descuentos son acumulables.
En pocas palabras
- Plan canje Samsung: Ya se pueden conseguir Smart TV de hasta 98 pulgadas.
- Descuentos y beneficios: Se suma el valor del TV entregado y pago en cuotas sin interés.
- Oportunidad de ahorro: Nuevos Smart TV a menos del 40% de su valor original.