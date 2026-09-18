Plan canje de televisores: cómo obtener un Smart TV de 85 pulgadas a cambio de tu aparato viejo

Entre las ventajas con las que se cuenta en este plan canje de Samsung es que los televisores ya tienen un descuento previo y a ese se le suma el monto por el que se recibe el Smart TV que las personas quieran entregar. En tanto, si el saldo restante se paga en una sola cuota se ofrece un tercer descuento. O, en todo caso, el dinero restante se puede pagar en cuotas sin interés.

Este plan canje está abierto para cualquier persona, ya que el televisor que se entrega puede ser de cualquier marca, lo único que se pide es que se encuentre funcionando.

Qué televisores Smart TV se pueden conseguir con este plan canje

Samsung, en su sitio web, ha dispuesto más de 20 televisores smart TV para que las personas puedan seleccionar cuáles quieren. Estos van desde las 43 pulgadas hasta las 98 pulgadas y todos presentan tecnología de última generación en cuanto a sonido e imagen.

En cuanto al ahorro, se pueden conseguir Smart TV nuevos a menos del 40% de su valor en las tiendas, ya que los descuentos son acumulables.