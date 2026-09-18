Amargó el debut de la Selección argentina de fútbol en los Juegos Suramericanos y River ya lo tiene en sus planes

El único gol para la Argentina lo hizo Franco Domínguez, mientras que el equipo paraguayo logró dar vuelta la historia en el segundo tiempo a través de Junior Gamarra y Pedro Zarza, un delantero que ya está en la mira de River.

A decir verdad el conjunto millonario tiene una prioridad de compra sobre el delantero gracias a una cláusula, vigente hasta 2029, que se firmó en enero como parte del pase de Franco Alfonso a Olimpia. Esa cláusula incluye también a Alan Ledesma, capitán de la Sub 17 del club paraguayo.