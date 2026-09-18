Amargó el debut de la Selección argentina de fútbol en los Juegos Suramericanos y River ya lo tiene en sus planes

La Selección argentina Sub 19 debutó con un traspié en los Juegos Suramericanos 2026, al caer 2-1 frente a su par de Paraguay por la primera fecha del Grupo B.
La Selección argentina Sub 19 debutó con un traspié en los Juegos Suramericanos 2026, al caer frente a Paraguay por la primera fecha del Grupo B
La Selección argentina Sub 19 debutó con un traspié en los Juegos Suramericanos 2026, al caer 2-1 frente a su par de Paraguay por la primera fecha del Grupo B.
El único gol para la Argentina lo hizo Franco Domínguez, mientras que el equipo paraguayo logró dar vuelta la historia en el segundo tiempo a través de Junior Gamarra y Pedro Zarza, un delantero que ya está en la mira de River.
A decir verdad el conjunto millonario tiene una prioridad de compra sobre el delantero gracias a una cláusula, vigente hasta 2029, que se firmó en enero como parte del pase de Franco Alfonso a Olimpia. Esa cláusula incluye también a Alan Ledesma, capitán de la Sub 17 del club paraguayo.
En el caso de Zarza, Olimpia debe notificar a River si recibe una oferta para que el club de Núñez tenga la posibilidad de igualar las condiciones y quedarse con el pase.
Zarza, de 19 años, está valuado en un millón de euros según Transfermarkt y acumula 46 partidos en Primera, entre Olimpia y su préstamo en Sportivo Trinidense. El extremo jugó un amistoso en el Monumental en 2024 en el que River ganó 3-1 ante Olimpia.
La Selección Argentina Sub-19 de fútbol masculino juega su próximo partido este sábado 19 de septiembre a las 15 frente a Uruguay por la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Suramericanos.