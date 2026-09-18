Argentina vs Turquía por la Copa Davis, en Neuquén: días, horarios y dónde ver por TV

Argentina se mide ante Turquía por la Copa Davis

El equipo argentino capitaneado por Javier Frana cayó como visitante por 3 a 2 ante Corea del Sur en las Qualifiers 2026 y no pudo alcanzar las Finales. De esta manera bajó al Grupo Mundial I y necesita una victoria para volver a la competencia por el título.

Los tenistas convocados para este fin de semana son Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, en la rama de singles, y Guido Andreozzi y Andrés Molteni, en calidad de doblistas.