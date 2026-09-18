Argentina vs Turquía por la Copa Davis, en Neuquén: días, horarios y dónde ver por TV

Argentina tendrá acción este fin de semana cuando enfrente en la Copa Davis a Turquía por el Grupo Mundial I. En el estadio Ruca Che de Neuquén, el equipo capitaneado por Javier Frana buscará meterse en las Qualifiers 2027.
Argentina se enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis
Argentina tendrá acción este fin de semana cuando enfrente en la Copa Davis a Turquía por el Grupo Mundial I. En el estadio Ruca Che de Neuquén, el equipo capitaneado por Javier Frana buscará meterse en las Qualifiers 2027.
El equipo argentino capitaneado por Javier Frana cayó como visitante por 3 a 2 ante Corea del Sur en las Qualifiers 2026 y no pudo alcanzar las Finales. De esta manera bajó al Grupo Mundial I y necesita una victoria para volver a la competencia por el título.
Los tenistas convocados para este fin de semana son Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, en la rama de singles, y Guido Andreozzi y Andrés Molteni, en calidad de doblistas.
"Al Ruca Che todos lo vimos espectacular. Se ve muy lindo y se va a sentir a la gente muy cerca", señaló Francisco Cerúndolo sobre la localía de Argentina en Neuquén para asumir el compromiso de Copa Davis.
Enfrente estará Turquía con jugadores que se ubican por debajo del número 250 del ranking de la ATP: Mert Alkaya (mejor rankeado en el puesto 296), Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner.
Sábado 19 de septiembre
Domingo 20 de septiembre
Todos los partidos se transmitirán en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports.