Delfina Estoco brilló en los Juegos Suramericanos y llegó a lo más alto del podio en gimnasia artística

"Gracias a todos los que fueron parte de este camino, por acompañarme, apoyarme y confiar en mí en cada momento. Detrás de esta medalla hay mucho esfuerzo, dedicación y personas increíbles que hicieron que todo valiera la pena. Gracias por estar siempre" (Delfina Estoco en instagram) "Gracias a todos los que fueron parte de este camino, por acompañarme, apoyarme y confiar en mí en cada momento. Detrás de esta medalla hay mucho esfuerzo, dedicación y personas increíbles que hicieron que todo valiera la pena. Gracias por estar siempre" (Delfina Estoco en instagram)

Textuales de Delfina Estoco en El Siete

La actuación argentina en Santa Fe 2026: "Es algo que venimos trabajando hace mucho, un objetivo que teníamos que era sacar medalla de oro por equipos".

El rival a vencer: "Planteamos la posibilidad de ganarle a Brasil, que bueno, en todo se le quiere ganar a Brasil".

Un logro histórico para la gimnasia argentina.

La otra medalla: "La medalla de plata fue en la final de paralelas, es mi aparato favorito, así que nada, feliz de haberla logrado".

Su preparación: "Entreno desde los 6 años. Entrenamos de lunes a sábado 4 horas y media todos los días, más dos días que tengo doble turno con el preparador físico y dos días doble turno técnico. En el momento es difícil porque hay que dejar muchas cosas de lado, y más a mi edad que tengo miles de cosas con mis amigas".

La satisfacción por la victoria: "Cuando ya sabíamos que le habíamos ganado, fue como un alivio y una felicidad enorme".

La importancia del logro: "Cuando se logra esto es como valorar todo eso que dejamos y seguir entrenando. Es un logro que representa, yo creo, a todas las gimnastas que quieren estar ahí, y bueno, por suerte me tocó estar a mí arriba de ese podio".