Delfina Estoco brilló en los Juegos Suramericanos y llegó a lo más alto del podio en gimnasia artística

Delfina Estoco tiene solo 18 años y trajo a Mendoza dos medallas en gimnasia artística, una de oro por equipos y una de plata individual (en paralelas), obtenidas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.
Delfina Estoco tiene 18 años y trajo a Mendoza dos medallas en gimnasia artística obtenidas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.
Delfina Estoco tiene solo 18 años y trajo a Mendoza dos medallas en gimnasia artística, una de oro por equipos y una de plata individual (en paralelas), obtenidas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.
Junto a su entrenadora, Agustina, Delfina explicó en El Siete el altísimo nivel de exigencia y el esfuerzo personal que requiere el alto rendimiento desde temprana edad en esta disciplina.
Con Delfina Estoco como integrante el equipo argentino de gimnasia logró un hito histórico al romper una hegemonía brasileña de 32 años, un éxito que sirve de incentivo para prepararse para su próximo desafío que será en noviembre en el Sudamericano de Perú.
La actuación argentina en Santa Fe 2026: "Es algo que venimos trabajando hace mucho, un objetivo que teníamos que era sacar medalla de oro por equipos".
El rival a vencer: "Planteamos la posibilidad de ganarle a Brasil, que bueno, en todo se le quiere ganar a Brasil".
La otra medalla: "La medalla de plata fue en la final de paralelas, es mi aparato favorito, así que nada, feliz de haberla logrado".
Su preparación: "Entreno desde los 6 años. Entrenamos de lunes a sábado 4 horas y media todos los días, más dos días que tengo doble turno con el preparador físico y dos días doble turno técnico. En el momento es difícil porque hay que dejar muchas cosas de lado, y más a mi edad que tengo miles de cosas con mis amigas".
La satisfacción por la victoria: "Cuando ya sabíamos que le habíamos ganado, fue como un alivio y una felicidad enorme".
La importancia del logro: "Cuando se logra esto es como valorar todo eso que dejamos y seguir entrenando. Es un logro que representa, yo creo, a todas las gimnastas que quieren estar ahí, y bueno, por suerte me tocó estar a mí arriba de ese podio".