Las latas de aluminio pueden encontrarse en cualquier hogar. Sea de gaseosa, cerveza u otra bebida, es un objeto común y reutilizarla puede traerte grandes beneficios. Gracias a los beneficios del reciclaje, ahora guardar latas implica una recompensa económica y una tiktoker fue testigo.
Más allá de que reduce el desperdicio y la basura ayudando al medio ambiente, guardarlas en gran cantidad ayuda a obtener beneficios. Así ocurrió con una argentina que juntó algunos kilos y se sorprendió por el pago.
Juntó latas de aluminio durante un año y se sorprendió con la recompensa económica: cuánto cobró
Una creadora de contenido argentina generó debate en TikTok tras compartir los resultados de dedicar gran tiempo a reciclar aluminio. Aylén, una tiktoker residente del municipio de San Martín en el conurbano bonaerense, dedicó doce meses a juntar latas de bebidas de forma ocasional para ver qué ganancia monetaria podía obtener al venderlas en un centro especializado.
Pasado ese año, la mujer trasladó las bolsas de consorcio acumuladas hasta la planta de reciclaje local. Allí le informaron que el precio del aluminio se pagaba a 850 pesos por kilo. Al colocar su recolección sobre la balanza, el peso total alcanzó poco más de 10 kilos, lo que representó un cobro final de 9.200 pesos.
La suma monetaria provocó la inmediata decepción de la influencer, quien resumió su frustración al señalar el escaso valor económico obtenido tras un año de esfuerzo informal. Sin embargo, a pesar de la poca plata que recibió, el valor ecológico del proceso es sumamente valorado.
El reciclaje de aluminio permite ahorrar hasta un 95% de la energía necesaria para fabricar aluminio primario, además de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y la explotación de recursos naturales.
Cuánto se paga por el aluminio en Argentina hoy
El aluminio reciclado se paga en Argentina entre $1.500 y $3.500 por kilo (referencia septiembre de 2026, fuente: Conexión Reciclado). La tendencia es alcista y el precio final depende de la calidad, el volumen y la zona en la que se concrete la venta. Esto lo fija el comprador.
En pocas palabras
- Reciclaje de latas: joven argentina juntó latas de aluminio por un año y obtuvo una recompensa económica.
- Ganancia obtenida: la tiktoker recolectó más de 10 kilos, lo que equivalió a 9.200 pesos.
- Valor ecológico: el reciclaje de aluminio ahorra energía y reduce emisiones contaminantes.