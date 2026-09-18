Juntó latas de aluminio durante un año y se sorprendió con la recompensa económica: cuánto cobró

Pasado ese año, la mujer trasladó las bolsas de consorcio acumuladas hasta la planta de reciclaje local. Allí le informaron que el precio del aluminio se pagaba a 850 pesos por kilo. Al colocar su recolección sobre la balanza, el peso total alcanzó poco más de 10 kilos, lo que representó un cobro final de 9.200 pesos.

La suma monetaria provocó la inmediata decepción de la influencer, quien resumió su frustración al señalar el escaso valor económico obtenido tras un año de esfuerzo informal. Sin embargo, a pesar de la poca plata que recibió, el valor ecológico del proceso es sumamente valorado.

Los incentivos económicos por reciclar pueden ser una buena opción para el cuidado del medioambiente.

El reciclaje de aluminio permite ahorrar hasta un 95% de la energía necesaria para fabricar aluminio primario, además de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y la explotación de recursos naturales.

Cuánto se paga por el aluminio en Argentina hoy

El aluminio reciclado se paga en Argentina entre $1.500 y $3.500 por kilo (referencia septiembre de 2026, fuente: Conexión Reciclado). La tendencia es alcista y el precio final depende de la calidad, el volumen y la zona en la que se concrete la venta. Esto lo fija el comprador.