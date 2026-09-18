Comenzaron a cazar una especie para proteger uno de los bosques más importantes pero terminaron provocando una nueva invasión

El plan tuvo resultados positivos en el bosque. La cantidad de jabalíes descendió y también se redujeron los daños sobre el terreno. Sin embargo, la intervención produjo un efecto inesperado. Al disminuir una de las especies invasoras, la población de ciervos axis comenzó a crecer con mayor rapidez. Los investigadores identificaron entonces una relación que hasta ese momento había pasado inadvertida.

La especie que parecía estar bajo control y terminó expandiéndose por toda una provincia

Las cámaras trampa y otros análisis mostraron que el jabalí europeo, al ser una especie omnívora, también se alimentaba de los cervatillos recién nacidos. De esta manera, aunque causaba importantes daños al ecosistema, ejercía al mismo tiempo una presión natural sobre la población de ciervos axis.

Con la reducción de los jabalíes, esa presión desapareció y los ciervos encontraron más alimento y menos competencia. Como consecuencia, aumentaron sus posibilidades de supervivencia y expansión de esta especie de ciervos, dificultando todavía más los esfuerzos iniciales de control.

Pero el problema no termina en la cantidad de ejemplares. Los ciervos axis también provocan daños directos sobre la vegetación. Los machos utilizan sus grandes astas para frotarse contra los troncos y marcar territorio. Este comportamiento puede desgarrar la corteza de los árboles, dejar expuesta la madera y favorecer el ingreso de hongos y otros agentes patógenos que pueden terminar debilitando o incluso matando los ejemplares afectados.

La expansión de esta especie ya excedió los límites del parque. Un estudio realizado por investigadores del CONICET y de universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), documentó la presencia del ciervo axis en los 17 departamentos de Entre Ríos y señaló al Parque Nacional El Palmar como uno de los puntos desde los que la especie puede continuar expandiéndose.