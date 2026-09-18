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Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima juega con Deportivo Riestra en el Víctor Legrotaglie: hora, TV y formaciones

Gimnasia y Esgrima jugará a las 14.30 con Deportivo Riestra, en el Víctor Legrotaglie por la 10ª fecha del Torneo Clausura buscando extender su racha como local

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima buscará seguir con su buena racha como local ante Deportivo Riestra.

Gimnasia y Esgrima buscará seguir con su buena racha como local ante Deportivo Riestra.

Este sábado desde las 14.30, Gimnasia y Esgrima jugará ante Deportivo Riestra. El escenario será el estadio Víctor Legrotaglie, en el choque entre el Lobo y el Malevo , por la 10ma fecha de la Zona A, del Torneo Clausura, de Liga Profesional.

Agustín Módica, el goleador de Gimnasia y Esgrima y del Torneo Clausura, volverá a ser titular.

Agustín Módica, el goleador de Gimnasia y Esgrima y del Torneo Clausura, volverá a ser titular.

Andrés Gariano será el encargado de impartir justicia, Germán Delfino en el VAR en este duelo que se podrá escuchar por Radio Nihuil y con la trasmisión oficial de ESPN Premium para la TV.

Gimnasia y Esgrima buscará prolongar su racha positiva como local

Gimnasia y Esgrima tras asegurar su permanencia en Primera División, buscará extender su racha positiva como local, lleva siete partidos sin perder, con seis triunfos y un empate en el Legrotaglie, mantiene un invicto desde la llegada de Darío Franco.

La novedad es la vuelta del goleador Agustín Módica, quien sumó minutos ante Defensa y Justicia en el segundo tiempo. Mientras tendrá las bajas de Fermín Antonini y Facundo Lencioni.

El Lobo, viene de perder 2 a 0 ante Defensa y Justicia, se ubica cuarto con 16 puntos en la tabla de la Zona A a tres del líder Instituto. En la tabla anual se ubica 15to con con 35 unidades, a cinco de la Gloria, el último de los clasificados a la Copa Sudamericana.

Deportivo Riestra llega a este encuentro, tras su derrota con Lanùs, por 3-0, acumula dos derrotas seguidas, lleva siete partidos sin ganar, con tres derrotas y cuatro empates. Acumula cinco partidos sin victorias, tiene nueve puntos, y se ubica en la decimosegunda posición.

Se ubica en últimos puestos de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol con 20 puntos, a 7 de Aldosivi (29.º) que tiene 13 y 9 de Estudiantes de Río Cuarto (30.º)

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra

Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra jugaron 6 partidos, cinco en la Primera Nacional y uno en Primera, y el Lobo logró una victoria y empataron los cinco restantes.

En el historial de seis enfrentamientos entre ambos, cinco se disputaron en Bajo Flores: con una victoria para el Lobo y cuatro empates-El cruce restante, jugado en Mendoza, también terminó igualado.

Todos estos duelos se dieron de el ascenso del Mensana a la Primera Nacional en 2019 hasta que el Malevo logró subir a la máxima categoría en 2023.

El último partido que jugaron fue en Primera, el 12 de marzo. por la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, igualaron 0-0 en en el estadio Guillermo Laza.

Las probables formaciones y ficha del partido

  • Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nahuel Barbosa, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Modica e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
  • Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Carlos Quintana:, Pedro Ramírez ; Alexander Díaz, Milton Céliz, Jonatán Goitía; Nicolás Benegas y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.
  • Torneo Clausura
  • Zona A – fecha10
  • Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie
  • Hora: 14.30
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Germán Delfino.

En pocas palabras

  • Gimnasia y Esgrima:jugará ante Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie por la 10ª fecha del Clausura.
  • Racha positiva: el Lobo busca extender su invicto de siete partidos como local bajo la dirección de Darío Franco.
  • Historial: Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra jugaron seis partidos, con una victoria para el Lobo y cinco empates.
Resumen generado por Thinkindot AI

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