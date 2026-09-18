Este sábado desde las 14.30, Gimnasia y Esgrima jugará ante Deportivo Riestra. El escenario será el estadio Víctor Legrotaglie, en el choque entre el Lobo y el Malevo , por la 10ma fecha de la Zona A, del Torneo Clausura, de Liga Profesional.
Gimnasia y Esgrima juega con Deportivo Riestra en el Víctor Legrotaglie: hora, TV y formaciones
Gimnasia y Esgrima jugará a las 14.30 con Deportivo Riestra, en el Víctor Legrotaglie por la 10ª fecha del Torneo Clausura buscando extender su racha como local
Andrés Gariano será el encargado de impartir justicia, Germán Delfino en el VAR en este duelo que se podrá escuchar por Radio Nihuil y con la trasmisión oficial de ESPN Premium para la TV.
Gimnasia y Esgrima buscará prolongar su racha positiva como local
Gimnasia y Esgrima tras asegurar su permanencia en Primera División, buscará extender su racha positiva como local, lleva siete partidos sin perder, con seis triunfos y un empate en el Legrotaglie, mantiene un invicto desde la llegada de Darío Franco.
La novedad es la vuelta del goleador Agustín Módica, quien sumó minutos ante Defensa y Justicia en el segundo tiempo. Mientras tendrá las bajas de Fermín Antonini y Facundo Lencioni.
El Lobo, viene de perder 2 a 0 ante Defensa y Justicia, se ubica cuarto con 16 puntos en la tabla de la Zona A a tres del líder Instituto. En la tabla anual se ubica 15to con con 35 unidades, a cinco de la Gloria, el último de los clasificados a la Copa Sudamericana.
Deportivo Riestra llega a este encuentro, tras su derrota con Lanùs, por 3-0, acumula dos derrotas seguidas, lleva siete partidos sin ganar, con tres derrotas y cuatro empates. Acumula cinco partidos sin victorias, tiene nueve puntos, y se ubica en la decimosegunda posición.
Se ubica en últimos puestos de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol con 20 puntos, a 7 de Aldosivi (29.º) que tiene 13 y 9 de Estudiantes de Río Cuarto (30.º)
El historial entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra
Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra jugaron 6 partidos, cinco en la Primera Nacional y uno en Primera, y el Lobo logró una victoria y empataron los cinco restantes.
En el historial de seis enfrentamientos entre ambos, cinco se disputaron en Bajo Flores: con una victoria para el Lobo y cuatro empates-El cruce restante, jugado en Mendoza, también terminó igualado.
Todos estos duelos se dieron de el ascenso del Mensana a la Primera Nacional en 2019 hasta que el Malevo logró subir a la máxima categoría en 2023.
El último partido que jugaron fue en Primera, el 12 de marzo. por la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, igualaron 0-0 en en el estadio Guillermo Laza.
Las probables formaciones y ficha del partido
- Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Ulises Sánchez, Nahuel Barbosa, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Modica e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Carlos Quintana:, Pedro Ramírez ; Alexander Díaz, Milton Céliz, Jonatán Goitía; Nicolás Benegas y Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.
- Torneo Clausura
- Zona A – fecha10
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie
- Hora: 14.30
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Germán Delfino.
En pocas palabras
- Gimnasia y Esgrima:jugará ante Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie por la 10ª fecha del Clausura.
- Racha positiva: el Lobo busca extender su invicto de siete partidos como local bajo la dirección de Darío Franco.
- Historial: Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra jugaron seis partidos, con una victoria para el Lobo y cinco empates.