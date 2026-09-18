Gimnasia y Esgrima juega con Deportivo Riestra en el Víctor Legrotaglie: hora, TV y formaciones

La novedad es la vuelta del goleador Agustín Módica, quien sumó minutos ante Defensa y Justicia en el segundo tiempo. Mientras tendrá las bajas de Fermín Antonini y Facundo Lencioni.

El Lobo, viene de perder 2 a 0 ante Defensa y Justicia, se ubica cuarto con 16 puntos en la tabla de la Zona A a tres del líder Instituto. En la tabla anual se ubica 15to con con 35 unidades, a cinco de la Gloria, el último de los clasificados a la Copa Sudamericana.

Deportivo Riestra llega a este encuentro, tras su derrota con Lanùs, por 3-0, acumula dos derrotas seguidas, lleva siete partidos sin ganar, con tres derrotas y cuatro empates. Acumula cinco partidos sin victorias, tiene nueve puntos, y se ubica en la decimosegunda posición.

Se ubica en últimos puestos de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol con 20 puntos, a 7 de Aldosivi (29.º) que tiene 13 y 9 de Estudiantes de Río Cuarto (30.º)

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra

Gimnasia y Esgrima y Deportivo Riestra jugaron 6 partidos, cinco en la Primera Nacional y uno en Primera, y el Lobo logró una victoria y empataron los cinco restantes.

En el historial de seis enfrentamientos entre ambos, cinco se disputaron en Bajo Flores: con una victoria para el Lobo y cuatro empates-El cruce restante, jugado en Mendoza, también terminó igualado.

Todos estos duelos se dieron de el ascenso del Mensana a la Primera Nacional en 2019 hasta que el Malevo logró subir a la máxima categoría en 2023.

El último partido que jugaron fue en Primera, el 12 de marzo. por la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, igualaron 0-0 en en el estadio Guillermo Laza.

Las probables formaciones y ficha del partido