El contundente mensaje de Chiqui Tapia a Marcelo Gallardo tras asumir como DT de Ecuador

El respaldo de Chiqui Tapia a Marcelo Gallardo

El mensaje del titular de la AFA llegó horas después de que Gallardo asumiera formalmente el cargo: "Quiero hacer una mención especial y felicitar a Marcelo Gallardo por asumir este nuevo desafío al frente de la Selección de Ecuador".

“Un enorme representante de nuestro fútbol, con una trayectoria marcada por el trabajo, la jerarquía y grandes logros“, sumó Tapia en las redes sociales.

Para finalizar, el mandamás de AFA cerró: “Mis mejores deseos para Marcelo y también para el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas“.

Gallardo fue oficializado y ya prepara su debut

En sus primeras palabras como DT de la Selección de Ecuador, Gallardo expresó: "Estamos con mucha ilusión para encarar esos desafíos. Nos trazamos los más altos, los que me gustan a mí, los que me identifican. Poder no solamente mostrar un equipo que identifique al pueblo ecuatoriano, sino que me identifique también a mí. Que vaya al frente y se destaque con un espíritu que no solo se logra con talento, sino con disciplina, con trabajo. Intentar competir para ganar. Esa es mi pasión por esta profesión y así lo haré sentir cuando me encuentre con los futbolistas".

Sobre cómo encarará el armado de su primera lista de convocados para la gira por Asia: "Vamos a intentar respetar la convocatoria mundialista, con algunas bajas de jugadores que están abocados en recuperarse de lesiones. En principio va a ser eso, ir conociéndonos y darles la chance a los futbolistas que representaron al país en el último Mundial".

En territorio asiático, el equipo enfrentará a Corea del Sur y luego participará en un cuadrangular amistoso frente a Japón y posteriormente ante Nueva Zelanda o Panamá: