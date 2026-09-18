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El contundente mensaje de Chiqui Tapia a Marcelo Gallardo tras asumir como DT de Ecuador

Chiqui Tapia, presidente de AFA, utilizó las redes sociales para enviarle un mensaje a Marcelo Gallardo tras aceptar un nuevo desafío en su carrera profesional

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Chiqui Tapia le mandó un mensaje a Marcelo Gallardo.

Chiqui Tapia le mandó un mensaje a Marcelo Gallardo.

Claudio Tapia felicitó públicamente a Marcelo Gallardo tras su presentación oficial como director técnico de la Selección de Ecuador. El presidente de la AFA dedicó unas emotivas palabras al entrenador argentino, en la red social X, al iniciar su nuevo desafío al frente de la Tri.

"Un enorme representante de nuestro fútbol, con una trayectoria marcada por el trabajo, la jerarquía y grandes logros", destacó el Chiqui en sus redes.

Al mismo tiempo, la máxima autoridad del fútbol argentino extendió sus mejores deseos tanto para el Muñeco como para Francisco Egas, presidente de la FEF.

El respaldo de Chiqui Tapia a Marcelo Gallardo

El mensaje del titular de la AFA llegó horas después de que Gallardo asumiera formalmente el cargo: "Quiero hacer una mención especial y felicitar a Marcelo Gallardo por asumir este nuevo desafío al frente de la Selección de Ecuador".

“Un enorme representante de nuestro fútbol, con una trayectoria marcada por el trabajo, la jerarquía y grandes logros“, sumó Tapia en las redes sociales.

Para finalizar, el mandamás de AFA cerró: “Mis mejores deseos para Marcelo y también para el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas“.

Gallardo fue oficializado y ya prepara su debut

En sus primeras palabras como DT de la Selección de Ecuador, Gallardo expresó: "Estamos con mucha ilusión para encarar esos desafíos. Nos trazamos los más altos, los que me gustan a mí, los que me identifican. Poder no solamente mostrar un equipo que identifique al pueblo ecuatoriano, sino que me identifique también a mí. Que vaya al frente y se destaque con un espíritu que no solo se logra con talento, sino con disciplina, con trabajo. Intentar competir para ganar. Esa es mi pasión por esta profesión y así lo haré sentir cuando me encuentre con los futbolistas".

Sobre cómo encarará el armado de su primera lista de convocados para la gira por Asia: "Vamos a intentar respetar la convocatoria mundialista, con algunas bajas de jugadores que están abocados en recuperarse de lesiones. En principio va a ser eso, ir conociéndonos y darles la chance a los futbolistas que representaron al país en el último Mundial".

En territorio asiático, el equipo enfrentará a Corea del Sur y luego participará en un cuadrangular amistoso frente a Japón y posteriormente ante Nueva Zelanda o Panamá:

  • 24/9: Ecuador vs. Corea del Sur (Suwon, Corea del Sur)
  • 1/10: Ecuador vs. Japón (Yokohama, Japón)
  • 5/10: Ecuador vs. Nueva Zelanda o Panamá (Tokio, Japón)

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