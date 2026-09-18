Enterraron miles de estanques en Inglaterra hace siglos y ahora descubrieron que las semillas acuáticas sobrevivieron bajo tierra

Cuando ese lodo fue trasladado a nuevos estanques experimentales, ocurrió algo inesperado. Sin que los investigadores plantaran ninguna especie, comenzaron a aparecer plantas acuáticas que habían desaparecido de la superficie hacía décadas o incluso siglos. Entre ellas surgieron especies de potamogetonáceas, importantes para los ecosistemas acuáticos, y Chara virgata, un alga verde nativa.

¿Cómo habían logrado sobrevivir durante tanto tiempo?

La explicación estaba en el propio sedimento. Al quedar enterradas bajo gruesas capas de tierra compactada, las semillas permanecieron en un ambiente prácticamente sin oxígeno. Esa falta de oxígeno limitó la actividad de microorganismos capaces de descomponerlas y ayudó a conservarlas durante largos períodos.

Además, muchas plantas acuáticas producen semillas capaces de permanecer en estado de dormición, una especie de pausa biológica que les permite esperar hasta encontrar condiciones adecuadas para volver a germinar. La oscuridad, las temperaturas relativamente estables y el aislamiento del exterior contribuyeron a mantener ese “archivo” biológico oculto bajo tierra.

La investigación fue posteriormente ampliada por científicos del University College London (UCL), entre ellos el investigador Carl Sayer, en la reserva natural de Thompson Common.

Allí, los investigadores fueron todavía más lejos. A partir de excavaciones y del análisis de antiguos sedimentos, lograron hacer germinar semillas que habían permanecido enterradas durante siglos. Algunas pertenecían a plantas acuáticas que habían formado parte de antiguos ecosistemas de la zona y que desaparecieron de la superficie mucho antes de que los científicos comenzaran a buscarlas.