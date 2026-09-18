Los problemas digestivos son un reflejo de tu salud emocional: qué significado hay detrás

Por eso, si has sufrido alteraciones del apetito por exceso o por defecto, digestiones pesadas o aceleradas, hinchazón, dolor abdominal o gases, es una forma en la que el cuerpo expresa lo que la mente no logra procesar.

Esto se debe a que este eje conecta el sistema nervioso central con el aparato digestivo por medio de las vías neuronales, hormonales y bioquímicas, entonces: lo que pasa en la mente repercute en el intestino, y viceversa.

El eje intestino-cerebro hace que las emociones intensas como la angustia o la ira alteren la motilidad intestinal y generen inflamación.

¿Pero si yo sufro todas esas señales, incluso dolor de paso o incluso estreñimiento, quiere decir algo? Probablemente sí, ya que existe una intensa comunicación entre el cerebro y el intestino, que hoy es objeto de numerosas investigaciones científicas.

Acidez, hinchazón, dolor de panza: qué significa si tengo algunos de estos síntomas

Ansiedad, estrés y otros factores influyen en la salud intestinal y, a la vez, el intestino puede impactar en nuestro estado de ánimo. Por esta razón, si estás atravesando un periodo de ansiedad, nervios, enojo o estrés, puede venir acompañado de hinchazón, náuseas, cambios en el tránsito intestinal o digestiones más pesadas.

Muchas veces también indica internamente un mensaje que habla de buscar la calma, de un periodo de transformación, asimilación, de distinguir aquello que se considera útil de lo que no lo es, de dejar atrás hábitos, situaciones o ideas que ya no encajan y prestar atención a las sensaciones internas.