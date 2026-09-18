A la hora de arreglarse para salir o preparar la rutina diaria, los hábitos de belleza suelen mantenerse firmes durante años, aunque ahora maquilladoras profesionales revelaron cuál es el habitual error de maquillaje que envejece la mirada de forma inmediata después de los 50 años.
Revelan el error de maquillaje que envejece la mirada después de los 50 años
Este error en el maquillaje apaga la mirada de las mujeres mayores después de los 50 años de edad. Todos los detalles, en la nota
Se trata del uso del lápiz delineador negro en la línea de agua inferior del ojo. Aunque es un recurso clásico utilizado históricamente para darle profundidad al rostro, las especialistas advierten que abusar de este pigmento tan oscuro puede provocar un resultado sumamente contraproducente.
Por qué el delineador negro perjudica la mirada después de los 50
Con el paso del tiempo, la zona circundante a los ojos atraviesa cambios naturales: la piel pierde firmeza, disminuye la luminosidad y aparecen pequeñas líneas de expresión, sombras u ojeras.
Al trazar una línea negra intensa dentro del ojo, la física del color juega en contra:
- Absorción de luz: el color negro absorbe la iluminación natural. Al delimitar la zona con una tonalidad tan oscura, el ojo da una sensación visual de achicamiento.
- Endurecimiento de rasgos: en lugar de suavizar el rostro, las líneas rígidas y marcadas acentúan los signos de cansancio y envejecen la expresión.
- Profundidad no deseada: si se aplican sombras muy oscuras sin difuminar sobre el párpado, el ojo tiende a verse "hundido", marcando aún más las arrugas.
"Si no se aplica de forma sutil y difuminada, el lápiz negro en la línea de agua puede hacer que parezcas mayor de lo que sos", explican las maquilladoras.
Cómo agrandar los ojos e iluminar el rostro
Afortunadamente, corregir esta técnica no requiere dejar de maquillarse, sino transformar la elección de los productos cosméticos para revitalizar el rostro:
- Cambiar el lápiz negro por un delineador beige, blanco o nude permite neutralizar el enrojecimiento natural de la zona y genera una ilusión óptica de apertura e iluminación instantánea.
- Aplicar un precorrector o un corrector con subtono cálido bajo los ojos evita que la mirada luzca apagada o hundida.
- Una buena máscara que curve las pestañas hacia arriba "abre" el ojo. Asimismo, definir el arco de la ceja y colocar un toque de sombra clara justo debajo de él logra un efecto lifting inmediato.
- Antes de aplicar cualquier maquillaje, es indispensable hidratar el contorno de ojos para evitar que los productos se acumulen en las líneas finas de la piel.
En pocas palabras
- Error de maquillaje: El delineador negro en la línea de agua inferior envejece la mirada tras los 50.
- Causa: El negro absorbe luz, achica el ojo y endurece rasgos, acentuando el cansancio.
- Solución: Usar delineadores claros y correctores para iluminar y revitalizar la zona.