Revelan el error de maquillaje que envejece la mirada después de los 50 años

Se trata del uso del lápiz delineador negro en la línea de agua inferior del ojo. Aunque es un recurso clásico utilizado históricamente para darle profundidad al rostro, las especialistas advierten que abusar de este pigmento tan oscuro puede provocar un resultado sumamente contraproducente.

Por qué el delineador negro perjudica la mirada después de los 50

Con el paso del tiempo, la zona circundante a los ojos atraviesa cambios naturales: la piel pierde firmeza, disminuye la luminosidad y aparecen pequeñas líneas de expresión, sombras u ojeras.