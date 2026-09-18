La cruda revelación de Harry Kane sobre su charla con Messi tras la semi del Mundial: "Fue un momento difícil"

Luego añadió: "Pero tengo muchísimo respeto por Messi. Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble, por lo que me cuentan las personas que lo conocen. Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde. Siempre ha puesto al equipo por delante de él, y creo que ésa es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo".

Kane gritaba un gol de Inglaterra en el Mundial.

Harry Kane reveló cuál fue el diálogo con Messi

Posteriormente la estrella británica contó cuál fue la charla con Messi al decir: "De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata una Copa del Mundo: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor".

"Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol", cerró el atacante del Bayern Munich de Alemania.