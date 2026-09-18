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Habló el delantero inglés

La cruda revelación de Harry Kane sobre su charla con Messi tras la semi del Mundial: "Fue un momento difícil"

El delantero inglés Harry Kane reveló qué le dijo el astro de la Selección argentina Lionel Messi tras la semifinal del Mundial 2026, donde se impuso la Albiceleste

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Messi saludaba a Harry Kane tras la semifinal del Mundial 2026.

Messi saludaba a Harry Kane tras la semifinal del Mundial 2026.

Harry Kane hizo una gran revelación. El delantero inglés contó qué le dijo el astro de la Selección argentina Lionel Messi tras la semifinal del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, donde se impuso la Albiceleste por 2 a 1 y accedió a la final.

Kane habló de ese histórico partido y además elogió al capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Qué dijo Harry Kane sobre Messi y la semifinal del Mundial 2026

“Obviamente, para mí fue duro aquel día. Fue un momento difícil al quedar eliminados de esa manera", dijo el jugador de 33 años, una de las figuras de la selección inglesa.

Luego añadió: "Pero tengo muchísimo respeto por Messi. Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble, por lo que me cuentan las personas que lo conocen. Lo he tratado sólo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde. Siempre ha puesto al equipo por delante de él, y creo que ésa es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo".

Kane gritaba un gol de Inglaterra en el Mundial.

Kane gritaba un gol de Inglaterra en el Mundial.

Harry Kane reveló cuál fue el diálogo con Messi

Posteriormente la estrella británica contó cuál fue la charla con Messi al decir: "De aquel día, recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata una Copa del Mundo: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor".

"Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol", cerró el atacante del Bayern Munich de Alemania.

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