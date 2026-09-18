Autoridades anunciaron el cierre del paso a Chile para este sábado por el pronóstico de nevadas

De hecho, ya había comenzado a nevar débilmente este viernes en la localidad de Las Cuevas y llovía del lado chileno en la zona de Guardia Vieja. Quizás por esta razón pocos chilenos cruzaron este viernes a Mendoza para celebrar la independencia de su país y aprovechar el fin de semana largo.

Según el comunicado oficial del Centro de Frontera, la interrupción del tránsito en el túnel internacional se efectivizará a las 14. Como parte del esquema de seguridad y para evitar la acumulación de vehículos en la franja fronteriza, el cierre de la barrera en la localidad de Uspallata se aplicará a partir de las 12.