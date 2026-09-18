El Paso Cristo Redentor será cerrado al tránsito este sábado 19 de septiembre. La medida fue adoptada en forma conjunta por las coordinaciones de Argentina y Chile como consecuencia de los pronósticos de inestabilidad climática y nevadas anunciados para la zona de alta cordillera durante el fin de semana.
Autoridades anunciaron el cierre del paso a Chile para este sábado por el pronóstico de nevadas
Las coordinaciones de Argentina y Chile dispusieron la interrupción preventiva del tránsito en el Paso Cristo Redentor. Los horarios a tener en cuenta
De hecho, ya había comenzado a nevar débilmente este viernes en la localidad de Las Cuevas y llovía del lado chileno en la zona de Guardia Vieja. Quizás por esta razón pocos chilenos cruzaron este viernes a Mendoza para celebrar la independencia de su país y aprovechar el fin de semana largo.
Según el comunicado oficial del Centro de Frontera, la interrupción del tránsito en el túnel internacional se efectivizará a las 14. Como parte del esquema de seguridad y para evitar la acumulación de vehículos en la franja fronteriza, el cierre de la barrera en la localidad de Uspallata se aplicará a partir de las 12.
Pronóstico de nevadas para el finde en la alta montaña
La decisión se fundamenta en los informes técnicos suministrados por las vialidades de ambos países, que anticipan condiciones meteorológicas adversas que impiden garantizar una transitabilidad segura por el corredor vial.
Desde los organismos fronterizos detallaron que el próximo lunes 21 de septiembre se emitirá un nuevo reporte oficial para informar el estado actualizado del paso, sujeto a la evolución de los pronósticos y a los trabajos de despeje sobre la calzada.
Finalmente, las autoridades recomendaron a transportistas y automovilistas planificar sus viajes con antelación y verificar las novedades sobre la apertura del paso a Chile a través de los canales e informes oficiales.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: se interrumpe el tránsito de forma preventiva este sábado por pronóstico de nevadas en alta montaña.
- Horarios de cierre: el túnel internacional cerrará a las 14 y la barrera en Uspallata a las 12.
- Próximo reporte: se emitirá un nuevo comunicado el lunes 21 de septiembre sobre el estado del paso internacional.