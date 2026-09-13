Paso Cristo Redentor abierto: los nuevos horarios para cruzar y alerta por cortes

Con una temperatura registrada de -1.7 °C y cielo despejado, el tránsito hacia Chile opera con extremas medidas de precaución por la formación de hielo en la calzada sobre el tramo del Túnel Internacional.

Horario de apertura y clima en la zona

Con la reapertura comenzó a regir formalmente el horario invernal de atención en los complejos fronterizos. El sistema funciona de 09:00 a 21:00 (hora argentina), lo que equivale a la franja de 08:00 a 20:00 en Chile.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta cielo despejado pero una temperatura de -1.7 °C. Al estar cerca del punto de congelamiento, las autoridades remarcaron que existen condiciones difíciles para transitar por la presencia de hielo en zonas sombreadas de la calzada.