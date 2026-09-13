El Paso Internacional Cristo Redentor quedó formalmente habilitado tras registrarse un corte total sobre la Ruta Nacional 7, en el tramo del Túnel Internacional. Pese a la apertura de la frontera, las autoridades mantienen un aviso de alta confianza sobre posibles cierres o restricciones temporales si varían las condiciones en la alta montaña.
Paso Cristo Redentor abierto: los nuevos horarios para cruzar y alerta por cortes
Habilitaron el tránsito hacia Chile bajo el esquema invernal. Con temperaturas bajo cero y hielo en la ruta, no descartan cierres preventivos.
Horario de apertura y clima en la zona
Con la reapertura comenzó a regir formalmente el horario invernal de atención en los complejos fronterizos. El sistema funciona de 09:00 a 21:00 (hora argentina), lo que equivale a la franja de 08:00 a 20:00 en Chile.
En cuanto a las condiciones meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta cielo despejado pero una temperatura de -1.7 °C. Al estar cerca del punto de congelamiento, las autoridades remarcaron que existen condiciones difíciles para transitar por la presencia de hielo en zonas sombreadas de la calzada.
Desde Vialidad Nacional recordaron que la información es orientativa y recomendaron a los conductores consultar los canales oficiales y revisar el vehículo antes de emprender el viaje a la cordillera.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor habilitado: se reabrió el tránsito hacia Chile bajo el esquema invernal.
- Horario y clima: funciona de 09:00 a 21:00 (Argentina) con temperaturas bajo cero y posible hielo en calzada.
- Alertas de cortes: no descartan cierres preventivos si las condiciones meteorológicas empeoran.