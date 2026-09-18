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La pésima noticia que recibieron los hinchas de Platense: la sanción de Aprevide al Calamar

Aprevide sancionó a Platense tras el escándalo que se desató tras la eliminación de la Copa Libertadores en manos de Fluminense

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Los hinchas de Platense recibieron pésimas noticias.

Los hinchas de Platense recibieron pésimas noticias.

La Aprevide sancionó formalmente a Platense tras los graves incidentes ocurridos el pasado 15 de septiembre al finalizar el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense. Mediante la Resolución N.º 2026-176, el organismo dictaminó que el club deberá jugar sus próximos dos encuentros a puertas cerradas.

El castigo repercutió de inmediato en el plano local: se cayeron definitivamente las negociaciones para recibir público de Newell’s este domingo por el Torneo Clausura. Pese al aval preliminar para vender 4.000 entradas a 80.000 pesos, la dirigencia dio marcha atrás por la severa situación de seguridad.

En este contexto, el Calamar no podrá contar con sus hinchas en el mano a mano con la Lepra y, además, en el clásico ante Argentinos Juniors (fecha 12 del Torneo Clausura).

Batalla, robos y sanción para Platense

El conflicto se desencadenó cuando los hinchas de Fluminense demoraron su salida para festejar con sus futbolistas. En ese momento, los visitantes comenzaron a provocar al sector local.

La tensión escaló rápidamente. Un grupo de Platense ubicado en la tribuna Goyeneche invadió el campo de juego para dirigirse hacia la tribuna Cozzi. La irrupción derivó en severos disturbios y culminó con el robo de una bandera del equipo brasileño.

Las consecuencias operativas fueron inmediatas. Además de no poder contar con sus socios, la dirigencia del Calamar tuvo que cancelar el acuerdo que le permitiría recibir visitantes en el partido con Newell's.

Frente a este escenario, las autoridades de Platense emitieron un comunicado oficial donde confirmaron que ya trabajan en la presentación de pruebas y recursos administrativos. La Comisión Directiva busca apelar la resolución de la Aprevide para reducir el alcance del castigo.

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