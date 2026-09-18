La pésima noticia que recibieron los hinchas de Platense: la sanción de Aprevide al Calamar

Batalla, robos y sanción para Platense

El conflicto se desencadenó cuando los hinchas de Fluminense demoraron su salida para festejar con sus futbolistas. En ese momento, los visitantes comenzaron a provocar al sector local.

La tensión escaló rápidamente. Un grupo de Platense ubicado en la tribuna Goyeneche invadió el campo de juego para dirigirse hacia la tribuna Cozzi. La irrupción derivó en severos disturbios y culminó con el robo de una bandera del equipo brasileño.

Las consecuencias operativas fueron inmediatas. Además de no poder contar con sus socios, la dirigencia del Calamar tuvo que cancelar el acuerdo que le permitiría recibir visitantes en el partido con Newell's.

Frente a este escenario, las autoridades de Platense emitieron un comunicado oficial donde confirmaron que ya trabajan en la presentación de pruebas y recursos administrativos. La Comisión Directiva busca apelar la resolución de la Aprevide para reducir el alcance del castigo.