El árbol de jade pasó de moda: estas son las plantas suculentas ideales para tener en el living

Es una planta que necesita buena iluminación y un riego moderado. Colocarla cerca de una ventana con luz abundante ayuda a conservar su crecimiento y favorece la floración.

Echeveria

La echeveria se distingue por sus hojas dispuestas en forma de roseta, una característica que la convierte en una planta muy decorativa. Existen variedades con tonos verdes, azulados, grises y rojizos.

Es ideal para colocar sobre mesas auxiliares, estanterías o muebles del living. Necesita mucha luz y un sustrato con buen drenaje para evitar que el exceso de humedad afecte sus raíces.

Las mejores suculentas para tener en el living.

Aloe vera

Además de su valor ornamental, el aloe vera es una suculenta conocida por el gel presente en el interior de sus hojas. Su aspecto alargado y sus bordes ligeramente dentados le dan una apariencia diferente a otras especies.

Para tenerlo dentro del living conviene ubicarlo en un sector luminoso, preferentemente cerca de una ventana. El riego debe realizarse cuando el sustrato esté seco, ya que el exceso de agua puede perjudicarlo.

Haworthia

La haworthia es una alternativa especialmente interesante para quienes tienen poco espacio. Sus hojas compactas forman pequeñas rosetas y algunas variedades presentan características líneas o manchas blancas que generan un efecto muy atractivo.

Esta planta de interior se adapta bien a espacios luminosos sin necesidad de recibir sol directo durante muchas horas. Por su tamaño, funciona muy bien en escritorios, bibliotecas, mesas de centro o pequeños estantes.

El árbol de jade pasó de moda: estas plantas son mucho mejores.

Cómo cuidar las suculentas en el living

Más allá de la especie elegida, existen algunas pautas básicas para mantener saludables estas plantas. La mayoría necesita un recipiente con agujeros de drenaje y un sustrato que permita eliminar rápidamente el exceso de agua.

También es importante evitar los riegos demasiado frecuentes. Las suculentas almacenan agua en sus hojas y tallos, por lo que toleran mejor cierta sequedad que un suelo permanentemente húmedo.