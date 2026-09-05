Los hinchas de Gimnasia y Esgrima le pusieron pasión y color al duelo ante Boca en el Víctor Legrotaglie

En la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors, por la 8ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional se vivió una fiesta con mucho color dentro y fuera del estadio Víctor Legrotaglie.
Una gran fiesta se vivió en en el estadio Víctor Legrotaglie por el Torneo Clausura, en el choque entre Gimnasia y Esgrima y Boca
En la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors, por la 8ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional se vivió una fiesta con mucho color dentro y fuera del estadio Víctor Legrotaglie.
Es la primera vez que se enfrentan en el estadio Víctor Legrotaglie, los cruces por los Nacionales fueron en el Malvinas Argentinas, en la cancha de Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.
Es un hecho histórico, ya que por primera vez el Legrotaglie albergó un partido oficial entre el local Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors. Se vuelven a enfrentar en Mendoza tras 43 años. La última vez que el Lobo jugó como local ante el Xeneize fue en el Nacional 1983 en el estadio Malvinas Argentinas.
Se vio una masiva concurrencia en el estadio Mensana para el enfrentamiento ante uno de los equipos grandes del fútbol argentino.
Las tribunas empezaron a poblarse desde un par de horas antes del arranque del partido en el Víctor Legrotaglie, que lució como en las mejores épocas, con un lleno total, en un cotejo donde generó muchas expectativas.
La apertura del estadio fue a las 14.30, dos horas antes del inicio del encuentro y los simpatizantes del Lobo ingresaron sin inconvenientes luego de superar los controles que dispuso el Ministerio de Seguridad.
En el Estadio Víctor Legrotaglie se montó un operativo con 200 efectivos policiales y 160 personas de seguridad privada.
El parque General San Martín fue el escenario de una jornada deportiva multitudinaria este sábado con la concentración de entre 50.000 y 60.000 personas, según cifras oficiales. A las 16.30, Gimnasia y Esgrima recibirá a Boca Juniors en el estadio Víctor Legrotaglie, mientras que a las 18, en el Estadio Malvinas Argentinas, Los Pumas se enfrentarán a los Wallabies de Australia.