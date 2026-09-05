Los hinchas de Gimnasia y Esgrima le pusieron pasión y color al duelo ante Boca en el Víctor Legrotaglie

Se vio una masiva concurrencia en el estadio Mensana para el enfrentamiento ante uno de los equipos grandes del fútbol argentino.

Las tribunas empezaron a poblarse desde un par de horas antes del arranque del partido en el Víctor Legrotaglie, que lució como en las mejores épocas, con un lleno total, en un cotejo donde generó muchas expectativas.

La apertura en estadio Víctor Legrotaglie para el partido Gimnasia y Esgrima vs Boca

La apertura del estadio fue a las 14.30, dos horas antes del inicio del encuentro y los simpatizantes del Lobo ingresaron sin inconvenientes luego de superar los controles que dispuso el Ministerio de Seguridad.

Operativo de Seguridad para Gimnasia y Esgrima vs Boca

En el Estadio Víctor Legrotaglie se montó un operativo con 200 efectivos policiales y 160 personas de seguridad privada.

Los seguidores del Lobo llegaban al Legrotaglie.

El parque General San Martín fue el escenario de una jornada deportiva multitudinaria este sábado con la concentración de entre 50.000 y 60.000 personas, según cifras oficiales. A las 16.30, Gimnasia y Esgrima recibirá a Boca Juniors en el estadio Víctor Legrotaglie, mientras que a las 18, en el Estadio Malvinas Argentinas, Los Pumas se enfrentarán a los Wallabies de Australia.