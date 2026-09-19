El Aston Villa le ganó al Tottenham con un gol de Emiliano Buendía

Tras un primer tiempo en el que primó la falta de efectividad en ambas áreas, la visita abrió el marcador en el tercer minuto de descuento, con una pelota que el volante John McGinn recuperó contra la banda derecha y jugó para Boubacar Kamara, cuyo centro atrás fue empujado al gol por Manzambi, con su debut goleador en Inglaterra.

Ya en la segunda parte, a los 21 minutos, Nicolas Jackson se asoció sin dejar caer la pelota con el propio Manzambi y, luego de eludir a un rival con un sombrerito, cruzó un derechazo bajo para marcar el 2-0.

Cuando 33 minutos pasaban de la segunda parte llegó un gran gol del delantero argentino Emiliano Buendía, que recibió sobre la frontal del área y tuvo espacio para controlar y sacar un remate fulminante, que entró por el ángulo derecho del arquero Antonín Kinsky.

El local alcanzó a maquillar el resultado, y convertir sus primeros goles en el certamen, a partir de un centro atrás empujado por Gallagher en 40 minutos y un buen frentazo de Van Hecke en el séptimo minuto de descuento, aunque no le alcanzó para rescatar un punto.