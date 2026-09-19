River Plate y Huracán se miden en el Monumental buscando el pasaje al Reducido del Torneo Clausura

Luego de un desastroso inicio de campeonato con Eduardo Coudet al mando, River venció 3-2 a Banfield, 3-1 a Independiente Rivadavia y 2-1 a Atlético Tucumán, lo que le permitió capturar el penúltimo puesto de clasificación a los playoffs en la Zona B. El Millonario iguala en puntos con Atlético Tucumán (ambos con 13 unidades), pero lo aventaja por mejor promedio de gol.

Además, el equipo de Núñez se acomodó en la tabla anual, por donde intentará conseguir la clasificación a alguna competencia internacional que se dispute el año que viene.

Huracán, por su parte, viene de ganarle 2 a 1 a Racing de local en la 9ª fecha, para llegar a los 13 puntos e igualar la línea de River, aunque está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs por tener peor diferencia de gol que su rival de este sábado y los tucumanos.

El equipo de Parque de los Patricios que es dirigido por Diego Martínez, necesita rescatar un buen resultado en el Estadio Monumental para no perder terreno en la pelea por el ingreso a las competencias internacionales del 2027.

Ficha del partido y posibles formaciones de River Plate vs. Huracán

Torneo Clausura -Zona B – fecha 10ª

Estadio: Monumental

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Fernando Echenique

Hora: 19

TV: ESPN Premium

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.