Este sábado River Plate recibe la visita de Huracán, en un encuentro válido por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde ambos pelean codo a codo por los puestos de clasificación a los playoffs del segundo certamen del año.
River Plate y Huracán se miden en el Monumental buscando el pasaje al Reducido del Torneo Clausura
En busca de afianzarse en el lote de los que clasifican a playoffs del Torneo Clausura por el Grupo B, River y Huracán juegan su chance en el Monumental
El encuentro tendrá inicio a las 19 en el Estadio Monumental, y será controlado por Facundo Tello, secundado en el VAR por Fernando Echenique, se podrá ver a través de ESPN Premium y escuchar en vivo por Radio Nihuil.
Cómo llegan River y Huracán a este duelo clave del Torneo Clausura
River llega a este duelo de la 10ª fecha en plena alza, tras ganar los tres partidos que disputó desde el golpe de timón que significó la llegada de Leonardo Ponzio como director técnico interino.
Luego de un desastroso inicio de campeonato con Eduardo Coudet al mando, River venció 3-2 a Banfield, 3-1 a Independiente Rivadavia y 2-1 a Atlético Tucumán, lo que le permitió capturar el penúltimo puesto de clasificación a los playoffs en la Zona B. El Millonario iguala en puntos con Atlético Tucumán (ambos con 13 unidades), pero lo aventaja por mejor promedio de gol.
Además, el equipo de Núñez se acomodó en la tabla anual, por donde intentará conseguir la clasificación a alguna competencia internacional que se dispute el año que viene.
Huracán, por su parte, viene de ganarle 2 a 1 a Racing de local en la 9ª fecha, para llegar a los 13 puntos e igualar la línea de River, aunque está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs por tener peor diferencia de gol que su rival de este sábado y los tucumanos.
El equipo de Parque de los Patricios que es dirigido por Diego Martínez, necesita rescatar un buen resultado en el Estadio Monumental para no perder terreno en la pelea por el ingreso a las competencias internacionales del 2027.
Ficha del partido y posibles formaciones de River Plate vs. Huracán
Torneo Clausura -Zona B – fecha 10ª
Estadio: Monumental
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Fernando Echenique
Hora: 19
TV: ESPN Premium
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.
Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
En pocas palabras
- River y Huracán: Se enfrentan en el Monumental por la décima fecha del Torneo Clausura, Zona B.
- Buscan Playoffs: Ambos equipos pelean por puestos de clasificación en la próxima fase del torneo.
- Presentes: River llega con tres victorias consecutivas, mientras que Huracán busca un buen resultado para no perder terreno.